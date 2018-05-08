Минобороны показало новейший беспилотник "Корсар" в действии
|
|
Ударный беспилотный самолет "Корсар".
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало работу новейшего беспилотника "Корсар", предназначенного для воздушной разведки. Видео полета опубликовано в понедельник на странице ведомства в социальной сети Facebook.
"Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", - отметили в ведомстве.
На видео показана работа беспилотника, который совершает взлет, барражирование и посадку в ходе учений артиллерии. Аппарат отслеживает поражение наземных целей, также в ролике показаны действия операторов, которые управляют "Корсаром".
В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата достигает 10 часов, максимальная высота - 6 км, радиус действия - более 160 км.
Беспилотник будет показан 9 мая на параде Победы в Москве.
|
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.05.2018 Екатеринбург отпразднует 100-летие Приволжского и Уральского военных округов
07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
07.05.2018 Части ЮВО в 2018 году получат около 1,5 тыс. образцов вооружения
03.05.2018 Как в кино: Минобороны РФ показало эпичное видео уникальных учений
26.04.2018 Войска ЦВО в рамках учений отрабатывают борьбу с "джихад-мобилями" и БПЛА
25.04.2018 Сергей Шойгу сообщил о перемещении боевиков ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию
25.04.2018 Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника
25.04.2018 На Курилах российские военные провели учения