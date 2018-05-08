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Минобороны показало новейший беспилотник "Корсар" в действии

08.05.2018 ТАСС 774 1
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Ударный беспилотный самолет "Корсар"
Ударный беспилотный самолет "Корсар".
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало работу новейшего беспилотника "Корсар", предназначенного для воздушной разведки. Видео полета опубликовано в понедельник на странице ведомства в социальной сети Facebook.



"Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", - отметили в ведомстве.

На видео показана работа беспилотника, который совершает взлет, барражирование и посадку в ходе учений артиллерии. Аппарат отслеживает поражение наземных целей, также в ролике показаны действия операторов, которые управляют "Корсаром".

В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата достигает 10 часов, максимальная высота - 6 км, радиус действия - более 160 км.

Беспилотник будет показан 9 мая на параде Победы в Москве.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1555
№1
08.05.2018 11:56
Лучше бы показали как он ПТУР применяет, а то у многих в сети вызывает сомнения где ПТУР можно подвесить и поднимет ли Корсар хотя бы один контейнер.
+2
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