Минобороны показало новейший беспилотник "Корсар" в действии



Ударный беспилотный самолет "Корсар".

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Ударный беспилотный самолет "Корсар".Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало работу новейшего беспилотника "Корсар", предназначенного для воздушной разведки. Видео полета опубликовано в понедельник на странице ведомства в социальной сети Facebook.

"Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", - отметили в ведомстве.

На видео показана работа беспилотника, который совершает взлет, барражирование и посадку в ходе учений артиллерии. Аппарат отслеживает поражение наземных целей, также в ролике показаны действия операторов, которые управляют "Корсаром".

В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата достигает 10 часов, максимальная высота - 6 км, радиус действия - более 160 км.

Беспилотник будет показан 9 мая на параде Победы в Москве.