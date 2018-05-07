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Минобороны продемонстрировало возможности беспилотника "Корсар"

08.05.2018 РИА Новости 255 0
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Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото
Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Корсар".

Он впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. "Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", - поясняется в сообщении.



На кадрах продолжительностью сорок секунд показан взлет беспилотника, а также процесс выбора цели и посадка.

Как сообщает ведомство, оборудование БПЛА позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета составляет до десяти часов, максимальная высота - шесть километров, радиус действия - более 160 километров.

Ранее анонсировалось, что ведомство выложит в социальных сетях видео о новейших отечественных системах вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА

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