Минобороны продемонстрировало возможности беспилотника "Корсар"



Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минобороны опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Корсар".

Он впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. "Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", - поясняется в сообщении.

На кадрах продолжительностью сорок секунд показан взлет беспилотника, а также процесс выбора цели и посадка.

Как сообщает ведомство, оборудование БПЛА позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета составляет до десяти часов, максимальная высота - шесть километров, радиус действия - более 160 километров.

Ранее анонсировалось, что ведомство выложит в социальных сетях видео о новейших отечественных системах вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы.