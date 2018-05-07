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Германия намерена приобрести в США самолеты C-130J "Геркулес"

08.05.2018 ЦАМТО 334 0
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Самолет C-130J Super Hercules
Самолет C-130J Super Hercules.
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 7 мая. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес" и самолетов-заправщиков KC-130J.

Общая стоимость продажи может составить 1,4 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 4 мая.

Правительство Германии обратилось к США с запросом о поставке трех самолетов C-130J-30 "Геркулес" с четырьмя турбовинтовыми двигателями Rolls-Royce AE-2100D на каждом, трех самолетов-заправщиков KC-130J с четырьмя турбовинтовыми двигателями Rolls-Royce AE-2100D на каждом, четырех запасных двигателей Rolls-Royce AE-2100D, 8 терминалов Link-16 MIDS (по одному на самолет и 2 запасных).

Запрос также включает 8 комплектов автоматов отстрела ИК-ловушек и уголковых отражателей AN/ALE-47 (по 1 на самолет и 2 запасных), 8 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-47A(V)2 (по 1 на самолет и 2 запасных), 8 приемников системы предупреждения о радиолокационном облучении AN/ALR-56M (по 1 на самолет, плюс 2 запасных), 8 мультисенсорных электронно-оптических/ИК систем наблюдения MX-20 (по 1 на самолет, плюс 2 запасных), системы государственного опознавания "свой-чужой" AN/APX-114/119 Mode.5, единую систему планирования задач JMPS (Joint Mission Planning System), средства защищенной связи, оборудование точной навигации и криптографическое оборудование, приборы ночного видения, вспомогательное, обучающее и испытательное оборудование, техническую документацию, обучение личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО: поставка самолетов C-130J-30 "Геркулес" и KC-130J расширит возможности ВВС Германии по воздушной перевозке войск и грузов, дозаправке самолетов топливом воздухе и десантированию. Кроме того, новые самолеты расширят возможности по взаимодействию с ВВС США, а также другими союзниками по НАТО.

ВВС Германии будут применять самолеты для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе, десантирования в составе французско-немецкой эскадрильи, размещенной в Эвре (Франция). В составе эскадрильи будет осуществляться неограниченный обмен самолетами, экипажами и техническим персоналом, а техническая и логистическая поддержка будут выполняться на основе общего пула запасных частей и единого контракта на оказание услуг. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации, легких транспортных самолетов и вертолетов.

Германия направила запрос с целью обеспечения возможности поддержки развернутых войск, поддержания региональной безопасности и взаимодействия с Францией и Соединенными Штатами.

Основным подрядчиком выбрана компания Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
AN/AAR-47
AN/ALE-47
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Rolls-Royce
Проекты
NATO

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