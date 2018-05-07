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МО РФ решило принять БМПТ "Терминатор" на вооружение после ее успешного применения в Сирии

08.05.2018 ЦАМТО 614 0
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БМПТ Терминатор. Архивное фото
БМПТ Терминатор. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 7 мая. Минобороны РФ решило принять боевую машину поддержки танков "Терминатор" на вооружение после ее успешного применения в боевых действиях в Сирии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Юрий Борисов в интервью телеканалу "Звезда".

"Разработка эта уже достаточно давно проведена, но, к сожалению, ей не находилось места применения, мы долго раздумывали, брать или не брать этот образец. Решили апробировать эту машину во время сирийского конфликта, она прекрасно себя показала. Именно это явилось толчком, чтобы мы лицом обратились к этой машине. Машина действительно оказалась по своему функционалу уникальной: возможности и танка, и боевой машины пехоты — все объединено в одном", – сказал Ю.Борисов.

Как напоминает агентство, "Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года, отмечает агентство.
07.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Терминатор-2
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX

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