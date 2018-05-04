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В США назвали главные достоинства Су-57

04.05.2018 Lenta.ru 1280 5
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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57)
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник: © Rulexip / CC-BY-SA-3.0

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не является "барахлом", кроме того, у него есть ряд интересных особенностей, пишет автор The War Zone Тайлер Рогуэй.

Эксперт отмечает, что недостаточное финансирование Россией серийного выпуска Су-57, особенно в свете приостановки Индией участия в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), а также недостаточная реализация в новом истребителе стелс-технологии все же не означают, что Су-57 не имеет "заслуживающих упоминания качеств и функций".

По мнению Рогуэя, "в какой-то степени Су-57 — это неправильно понятый самолет", а конструкторы "Сухого" выбрали "сбалансированный подход" к реализации в новом истребителе стелс-технологии. Автор полагает, что с этой позиции Су-57 занимает промежуточное положение между американскими Boeing F/A-18E/F Super Hornet (и Boeing F-15SE Silent Eagle) и китайским Chengdu J-20, находясь при этом ближе к первым.

Рогуэй перечисляет и другие особенности Су-57. Во-первых, российский истребитель получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", элементы которой размещены не только на носу самолета, но и по его бокам. Автор отмечает, что такую особенность должен был получить американский Lockheed Martin F-22 Raptor, чего, однако, до сих пор не произошло. Данная технология позволяет, в частности, при определенном положении относительно доплеровского радара противника сделать Су-57 фактически незаметным.

Достоинством Су-57 Рогуэй посчитал оптико-электронный комплекс 101КС "Атолл", позволяющий контролировать воздушное пространство вокруг самолета в оптическом диапазоне, а также, в частности, отслеживать пуски ракет в ультрафиолетовом диапазоне и создавать помехи — в инфракрасном. Подобные системы, отмечает эксперт, планировалось реализовать в F-22 Raptor, частично они нашли применение в Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Рогуэй отмечает, что России удалось значительно уменьшить установленную на Су-57 направленную систему противодействия инфракрасным системам наведения, необходимую для ухода от зенитной ракеты с самонаводящейся боеголовкой. Данная система также является частью комплекса 101КС "Атолл".

По словам эксперта, Су-57 имеет надежное шасси, способное выдержать суровые условия не только российских, но и зарубежных аэродромов. Достоинством российского истребителя Рогуэй считает его оснащение трехмерной системой отклонения вектора тяги, повышающей маневренность истребителя. Автор похвалил и внутрифюзеляжное размещение ракет, предусмотренное конструкцией Су-57, которое позволяет за раз перевозить от четырех до шести ракет среднего радиуса действия и, вероятно, меньшее количество более крупных ракет класса "воздух-земля".

Рогуэй заключает, что Су-57 более похож на американский самолет F/A-18E/F Super Hornet и частично — на F-35 Lightning II, но не на F-22 Raptor. "Мы не знаем точного качества и уровня интеграции датчиков Су-57 и систем миссий, но, по крайней мере на бумаге, Су-57 совсем не "барахло"", — пишет автор.

В апреле 2018 года автор The War Zone Джозеф Тревитик связал заморозку Индией программы FGFA с дальнейшими задержками серийного выпуска Су-57 в России. Причиной возможной приостановки проекта главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал "недобросовестную конкуренцию со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing".
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
101КС Атолл
F-15
F-18
F-22
F-35
FGFA
J-20
Super Hornet
Н036 "Белка"
ПАК ФА
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
kladbische
69
№1
04.05.2018 10:27
Неправильная статья. Барахло, барахло! Фигня! Поколение 3+ в лучшем случае! Умрёт не взлетев! Погибнет от одного вида f-35! Ничего не сделает против кукурузника! Не сможет воевать! Зря сделали! Самолёты США в тыщщу раз лучше! Самолёты НАТО победят не напрягаясь!

Мне больше такие статьи нравятся у них. Главное чтоб по больше, чтоб сами себя убеждали и убеждали, чтоб верили и верили в своё превосходство во всём. Это самое главное в войне.
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GB
Восход
13973
№2
04.05.2018 10:54
Что за интересный эффект рефракции/интерференции? Аля бензиновые пятна на поверхности воды.

И что за лучи, идут от стабилизаторов? (обвел красным). Фото кликабельно



Бликует солнце или работа генератора пучка электронов (ионизатора)?
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RU
Alah
399
№3
04.05.2018 11:27
Мне интересно, что за трехмерный отклоняемый вектор тяги?
0
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RU
kladbische
69
№4
04.05.2018 11:53
Цитата, Alah сообщ. №3
Мне интересно, что за трехмерный отклоняемый вектор тяги?

Забей! )))
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RU
Олег Бахарев
2115
№5
04.05.2018 14:29
Цитата, Восход сообщ. №2
Бликует солнце или работа генератора пучка электронов (ионизатора)?

Вангую, эффект Прандтля — Глоерта.
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