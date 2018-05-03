Причины будут установлены. Начаты работы по подъему Су-30СМ, рухнувшего в море
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На месте крушения российского Су-30СМ в Средиземном море начались работы по подъему самолета. Корпус российского истребителя сейчас достают со дна, в операции принимают участие около 20 водолазов, сообщается в Telegram-канале WarGonzo
https://twitter.com/AlMayadeenNews
К корпусу затонувшего в Средиземном море у берегов Сирии российского истребителя СУ-30 в настоящее время прикрепляют тросы, чтобы поднять самолет со дна. Квадрат патрулируют три катера ВМС РФ, также к месту прибыл военный корабль из Тартуса, оборудованный специальным краном
– говорится в сообщении
По данным канала, в поисках задействованы 20 водолазов. После поднятия корпуса на палубу корабля его доставят на базу в Тартус. Туда прибудут авиатехники, которые займутся обследованием обломков Су-30. Также сообщается, что корпус истребителя транспортируют в Москву на самолете Ил-76.
Очевидцы также уточнили, что из пяти раз, которые пилоты попытались выровнять падающий самолет – два раза это у них почти получилось. То есть пилоты пытались спасти машину до последнего, возможно, именно поэтому они не успели катапультироваться
– отмечает канал.
Другой очевидец сообщил, что двигатель истребителя заглох через 40 секунд после взлета на высоте порядка 200 метров. Перед тем как удариться о воду, истребитель перевернулся в воздухе как минимум три раза, а затем упал в воду левым боком "хвостом вниз".
Данное происшествие прокомментировал депутат Госдумы, бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин. Он заявил, что вывести из строя оба двигателя истребителя Су-30 могло столкновение не с одной, а стаей птиц.
Там два двигателя. Если в стаю врезались, то может такое случиться (остановка обоих двигателей самолета), а если одиночная птица попадает, то на втором двигателе можно лететь, выполнять задачу и возвратиться
- сказал "Интерфаксу" Антошкин.
Он отметил, что при остановке обоих двигателей Су-30 на малой высоте невозможно сохранить самолет.
Если уже двигатели встали и над морем и высота небольшая, то уже никак не сохранишь (самолет), а если бы развернулся и попытался планировать, упал бы на населенный пункт сирийский, а это гораздо хуже
- добавил генерал
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03.05.2018
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