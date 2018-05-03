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Шесть огнеметных систем "Солнцепек" поступят на вооружение ЦВО до конца года

04.05.2018 ЦАМТО 261 0
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ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 мая. Шесть тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек" поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) по гособоронзаказу до конца 2018 года.

"За последние полгода на вооружение по гособоронзаказу поступили три единицы современных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", до конца 2018 года ожидается поставка еще 6 ед.", – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев.

В феврале текущего года ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" уже поступил в полк радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированный в Алтайском крае.

Справочно:

ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.

ТОС-1А производится на "Омсктрансмаше", который входит в корпорацию "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
03.05.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Солнцепёк
Т-72
Компании
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ЯО

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