Шесть огнеметных систем "Солнцепек" поступят на вооружение ЦВО до конца года
|
|
ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 3 мая. Шесть тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек" поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) по гособоронзаказу до конца 2018 года.
"За последние полгода на вооружение по гособоронзаказу поступили три единицы современных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", до конца 2018 года ожидается поставка еще 6 ед.", – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев.
В феврале текущего года ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" уже поступил в полк радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированный в Алтайском крае.
Справочно:
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
ТОС-1А производится на "Омсктрансмаше", который входит в корпорацию "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.12.2017 Рекорды и проблемы оборонки
27.11.2013 Под силу инженерные задачи любой сложности
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
28.12.2016 "Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе
29.05.2013 Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: история и современность
25.04.2018 Уралвагонзавод раскрыл секреты нового "Буратино"
15.02.2018 Появились первые фото модернизированных ТОС-1А в частях ЦВО
14.02.2018 На вооружение войск ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"