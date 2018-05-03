Правительство Греции одобрило модернизацию 85 истребителей F-16
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Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+ (бортовой номер 601, американский военный номер 99-1535) ВВС Греции.
Источник: Lockheed Martin
ЦАМТО, 3 мая. Правительство Греции 28 апреля официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 истребителей F-16 ВВС страны, стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).
Как сообщает Greece.greekreporter.com, решение было принято на внеочередном заседании правительственного совета по иностранным делам и обороне (KYSEA), проведенном под председательством премьер-министра Алексиса Ципраса.
Впервые о намерениях Греции провести модернизацию самолетов F-16 стало известно 17 октября 2017 года после состоявшейся в Вашингтоне встречи премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с президентом США Дональдом Трампом.
По заявлению греческого правительства, финансовые условия соглашения достаточно благоприятны для Греции. В заявлении Кабинета премьер-министра говорится, что "американская сторона в принципе приняла переработанное предложение Греции с учетом финансовых возможностей страны на ближайшие годы". Как указано, предложение Греции заключается в ежегодных выплатах в размере не более 150 млн. евро вместо 250 млн. евро, первоначально запрошенных американской стороной.
По данным источника Reuters в Министерстве обороны Греции, первые самолеты будут модернизированы Lockheed Martin в США, а основная часть – на мощностях Hellenic Aircraft Industry (HAI) в Греции.
Программа позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 55 истребителей F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 истребителей F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV. По одному самолету каждой версии будут направлены в США для модернизации, которая завершится в 2020-2021 гг. Оставшиеся истребители будут модернизированы в Греции к 2028 году.
Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года Государственный департамент США одобрил поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" пакета услуг по модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16 к версии "Блок.V", включая закупку 125 БРЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) APG-83, 123 бортовых компьютеров, 123 систем обмена данных стандарта "Линк-16" MIDS-JTRS, 123 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN260, 123 усовершенствованных программируемых генераторов изображения (iPDG), а также другого оборудования и услуг общей стоимостью 2,404 млрд. долл.
В настоящее время в составе ВВС Греции имеются различные версии F-16, включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+". Первоначально ВВС Греция планировали модернизировать 123 истребителя F-16, в том числе 38 самолетов версии Блок.50. Стоимость данного проекта в 2017 году оценивалась в 1,966 млрд. евро, однако в итоге программа модернизации была сокращена.
Несмотря на финансовые проблемы, Греция по-прежнему тратит на оборону около 2% своего валового внутреннего продукта (около 3,5 млрд. евро). Во многом это связано с напряженностью в отношениях с соседней Турцией, которые еще больше обострились в последние месяцы.
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03.05.2018
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