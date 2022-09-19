ВВС Греции получили первые модернизированные истребители F-16

ЦАМТО, 16 сентября. В Грецию прибыла первая пара истребителя F-16C/D, модернизированных к последнему стандарту F-16V компанией Lockheed Martin.

Посольство США в Афинах объявило о поставке 12 сентября, опубликовав кадры церемонии приемки первых самолетов на авиабазе "Танагра" (в центральной Греции).

Согласно планам, до конца года должны быть модернизированы еще четыре истребителя F-16C/D ВВС Греции.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Греции официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

Предварительно, в октябре 2017 года, Государственный департамент США одобрил поставку Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и услуг по модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16 к версии F-16V, включая закупку 125 БРЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) APG-83, 123 бортовых компьютеров, 123 систем обмена данных стандарта Link-16 MIDS-JTRS, 123 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации LN260, 123 усовершенствованных программируемых генераторов изображения (iPDG), другого оборудования и услуг общей стоимостью до 2,404 млрд. долл.

В декабре 2018 года командование ВВС США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации к стандарту F-16V 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции. Стоимость соглашения составила 996,775 млн. долл. Работы должны быть завершены до 30 июня 2027 года.

На текущий момент в США прошли модернизацию первые два самолета. Летные испытания первого модернизированного на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) истребителя прошли в январе 2021 года. Остальные самолеты будут модернизированы в Греции компанией Hellenic Aerospace Industry (HAI) на мощностях в Танагре.

В настоящее время в Греции эксплуатируются различные версии F-16, включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+". Первоначально ВВС Греции планировали модернизировать 123 истребителя F-16, в том числе 38 самолетов версии "Блок.50". Данный проект в 2017 году оценивалась в 1,966 млрд. евро, но от него решено было отказаться ввиду высокой стоимости.

Реализуемая программа позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 истребителей F-16C/D "Блок.52+", закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D "Блок.52+ Advanced", приобретенных по программе Peace Xenia IV.

Учитывая обострение отношений с Турцией в последние месяцы, Генеральный штаб ВВС Греции также оценивает возможность возвращения к вопросу модернизации 38 истребителей F-16 "Блок.50".

Версия F-16V (также известна как Блок.70/72) оснащена РЛС AN/APG-83 с активной фазированной антенной решеткой корпорации Northrop Grumman, новым бортовым компьютером производства Raytheon, каналом передачи данных Link-16, современными многофункциональными дисплеями в кабине, усовершенствованной системой РЭБ и системой предотвращения столкновений.