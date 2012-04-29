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Новый турецкий самолет может получить российский двигатель

28.04.2018 РИА Новости 522 0
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Виктор Кладов
Виктор Кладов.
Источник: © Николай Галкин/ТАСС

Новый турецкий самолет может получить российский двигатель. Специалисты планируют визит в Россию, чтобы определить, какая силовая установка может подойти проекту, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.

"Турция активно развивает свою аэрокосмическую промышленность. На выставке представлен турецкий перспективный самолет - у него есть планер, на котором может быть применена наша силовая установка. Теперь необходимо изучить техническое задание, проанализировать массу, скорость, силу тяги и после этого сделать предложение", - сказал он в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018.

При этом Кладов не уточнил, о каком самолете - военном или гражданском - идет речь.

По его словам, в ближайшие дни турецкие специалисты приедут в Россию для обсуждения данного проекта с Объединенной двигателестроительной корпорацией.

"Областей потенциального сотрудничества очень много, у турецких партнеров большой интерес. Они понимают, что Россия - передовая страна в авиакосмической отрасли", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Анкара интересуется совместным созданием самолетов, вертолетов и силовых установок.
27.04.2018
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Россия
Турция
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ОДК УК

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