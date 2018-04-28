"Ростех" оценил риски для проекта с Китаем после обысков в "Мотор Сич"



Вертолеты России.

Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Вертолеты России.Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Россия и Китай планируют этим летом подписать контракт о создании тяжелого вертолета нового поколения, несмотря на обыски у украинского партнера проекта "Мотор Сич". В "Ростехе" уврены, что Украина не выйдет из проекта

Российско-китайский, новый, тяжелый

Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26 в июне-июле этого года. Об этом рассказал РБК директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов на международном авиасалоне Eurasia Airshow-2018 в Анталье. "Переговоры в высочайшей степени готовности. Надеемся, контракт будет подписан в июне-июле", - сообщил он.

В пресс-службе "Вертолетов России" рассказали РБК, что также ожидают подписания этого контракта в первой половине 2018 года. Китайцам нужен такой вертолет для работы в Тибете и Сингапуре, отметил Кладов. Россия в нем не очень заинтересована, добавил он. "У нас есть основной вертолет Ми-17, который по западным меркам считается тяжелым, и супертяжелый Ми-26, аналогов которому в мире нет. Китайцы хотят машину чуть легче Ми-26, поэтому мы выходим на новый проект и новый уровень сотрудничества. Это будет вертолет с высокими требованиями к летно-техническим характеристикам. У нас такая машина востребована в меньшей степени, поэтому Китай для нее - основной рынок", - пояснил Кладов.

Что такое AHL

Межправительственное соглашение о создании тяжелого вертолета нового поколения было подписано два года назад в Пекине. Головной разработчик AHL (Advanced Heavy Lift) - китайская компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC). "Вертолеты России" отвечают за разработку технического предложения на вертолет, а также за разработку трансмиссии, рулевого винта и элементов противообледенительной системы, рассказали РБК в пресс-службе холдинга.

В проекте также участвует украинская компания "Мотор Сич", которая произведет для вертолета двигатель. Ожидается, что взлетный вес машины составит 38,5 т, максимальная нагрузка - 14 т. Планируется, что вертолет сможет развивать скорость до 300 км/ч, дальность полета составит 630 км, а практический потолок - 5,7 тыс. м.

В пресс-службе "Вертолетов России" рассказали РБК, что рассчитывают завершить проект и сертифицировать вертолет в течение 10 лет с момента подписания контракта.

На вопрос РБК, сколько "Вертолеты России" потратят денег на выполнение своей части проекта, Кладов ответить затруднился. "Там живых денег нет. "Вертолеты России" привносят технологии, осуществляют инженерную и конструкторскую работу. Эти работы реализуются на коммерческой основе", - сказал он.

Диверсия и обыски СБУ

23 апреля сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в офис компании "Мотор Сич", которая будет делать двигатель для AHL. Издание Lb.ua связывает обыски с серией сделок по продаже акций "Мотор Сич" инвесторам, связанным с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. По факту продажи в сентябре 2017 года СБУ открыла дело по статье "подготовка к диверсии".

Кладов отмечает, что в случае выхода Украины из проекта Россия готова предложить свой двигатель: "Мы изначально китайцам предлагали, а давайте разработаем двигатель российский под эту машину". Топ-менеджер "Ростеха" уверен, что Украина из проекта не выйдет. "Они заинтересованы сделать все, чтобы не выйти. К тому же "Мотор Сич" продала, если не ошибаюсь, 60% своих акций китайцам", - пояснил собеседник РБК.

Создаваемые запорожским заводом "Мотор Сич" двигатели Д-136 мощностью 11 400 лошадиных сил, разработанные еще в советское время, позволяют Ми-26 максимальной взлетной массой 56 т поднимать до 20 т груза в транспортной кабине и столько же на внешней подвеске.

Сейчас ни на Западе, ни в Китае, ни в России альтернативы турбовального двигателя такой мощности, как украинский Д-136, нет, утверждает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, работа над российским аналогом - ПД-12В - завершится через несколько лет. Причем "замена двигателя потребует перепроектирования вертолета", замечает эксперт.

Инна Сидоркова