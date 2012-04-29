На этот раз "Уралы". Сирийский экспресс продолжает работу

В Сети появились фотографии судна "Кызыл-60", следующего в Сирию. На его борту – автомобили-вездеходы Урал-4320.

Yrk Ik

Фотографии разместил в "Твиттере" турецкий блогер, отслеживающий движение судов через пролив Босфор.

Yrk Ik

"Военные эксперты отмечают, что автомобили выкрашены в песочный цвет. Ранее такого практически не замечалось, техника была в привычном для нас зеленом камуфляже. Автомобили "Урал - 4320" в настоящее время являются одними из самых популярных в Сирии. Они применяются для доставки личного состава, боеприпасов, военного имущества", – пишет Вестник Мордовии.

Yrk Ik

Машины также используются как артиллерийские тягачи. На них монтируется разнообразное вооружение, в том числе зенитные пушки разнообразных калибров, включая 100-мм.