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Арктическая новинка парада Победы

28.04.2018 Военное обозрение 634 0
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На военном параде в Москве в числе новейших образцов российской военной техники впервые будет продемонстрирован армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2", сообщает Российская газета.

Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".
Источник: Алексей Моисеев

Особенностью машины является двухместная отапливаемая закрытая кабины с подогреваемыми креслами, что очень важно при ее эксплуатации в суровых условиях Арктики.

При необходимости "Беркут 2" может перевозить еще 4-х бойцов и буксировать сани весом до 300 кг.

"Хорошую проходимость по заснеженной пересеченной местности и целине обеспечивают гусеницы шириной в полметра. Снегоход способен преодолевать подъемы и спуски крутизной до 30 градусов без саней и 20 градусов – с буксируемыми санями. Предусмотрена установка за кабиной специальной турели под пулемет. Для лучшего освещения местности имеются две дополнительные фары, водитель получил в свое распоряжение прибор ночного видения", – говорится в материале.

Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".
Источник: Алексей Моисеев

Длина машины – 3870 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1970 мм. Снаряженная масса – 1200 кг, полная – 1500 кг. Мощность двигателя – 87 л.с., скорость – до 65 км/ч. Запас хода составляет 500 км.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Проекты
Арктика

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