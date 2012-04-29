Арктическая новинка парада Победы
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На военном параде в Москве в числе новейших образцов российской военной техники впервые будет продемонстрирован армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2", сообщает Российская газета.
|Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".
|Источник: Алексей Моисеев
Особенностью машины является двухместная отапливаемая закрытая кабины с подогреваемыми креслами, что очень важно при ее эксплуатации в суровых условиях Арктики.
При необходимости "Беркут 2" может перевозить еще 4-х бойцов и буксировать сани весом до 300 кг.
"Хорошую проходимость по заснеженной пересеченной местности и целине обеспечивают гусеницы шириной в полметра. Снегоход способен преодолевать подъемы и спуски крутизной до 30 градусов без саней и 20 градусов – с буксируемыми санями. Предусмотрена установка за кабиной специальной турели под пулемет. Для лучшего освещения местности имеются две дополнительные фары, водитель получил в свое распоряжение прибор ночного видения", – говорится в материале.
|Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".
|Источник: Алексей Моисеев
Длина машины – 3870 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1970 мм. Снаряженная масса – 1200 кг, полная – 1500 кг. Мощность двигателя – 87 л.с., скорость – до 65 км/ч. Запас хода составляет 500 км.
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27.04.2018
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