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Стало известно еще об одной новинке парада на Красной площади

27.04.2018 Российская газета 86 0
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Снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2"
Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".
Источник: Алексей Моисеев

На военном параде на Красной площади в числе новейших образцов отечественной военной техники впервые будет продемонстрирован российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".

Его особенностью является наличие двухместной отапливаемой закрытой кабины с подогреваемыми креслами, что очень важно при использовании данной машины в суровых условиях Арктики.

При необходимости "Беркут 2" может перевозить еще четверых полностью экипированных бойцов и буксировать сани весом 300 кг.


Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".
Источник: Алексей Моисеев

Хорошую проходимость по заснеженной пересеченной местности и целине обеспечивают гусеницы шириной в полметра. Снегоход способен преодолевать подъемы и спуски крутизной до 30 градусов без саней и 20 градусов - с буксируемыми санями.

На "Беркуте 2" предусмотрена установка за кабиной специальной турели под пулемет. Для лучшего освещения местности имеются две дополнительные фары, водитель получил в свое распоряжение прибор ночного видения.

Длина машины достигает 3870 мм, ширина 1730 мм, высота 1970 мм. Снаряженная масса составляет 1200 кг, полная - 1500 кг. Силовая установка мощностью 87 л.с. способна разгонять ТТМ-1901-40 до 65 км/ч. Запас хода составляет 500 км.


Алексей Моисеев
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Проекты
Арктика

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