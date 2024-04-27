Стало известно еще об одной новинке парада на Красной площади



Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".

Источник: Алексей Моисеев Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".Источник: Алексей Моисеев

На военном параде на Красной площади в числе новейших образцов отечественной военной техники впервые будет продемонстрирован российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2".

Его особенностью является наличие двухместной отапливаемой закрытой кабины с подогреваемыми креслами, что очень важно при использовании данной машины в суровых условиях Арктики.

При необходимости "Беркут 2" может перевозить еще четверых полностью экипированных бойцов и буксировать сани весом 300 кг.

Российский армейский снегоход ТТМ-1901-40 "Беркут 2". Источник: Алексей Моисеев

Хорошую проходимость по заснеженной пересеченной местности и целине обеспечивают гусеницы шириной в полметра. Снегоход способен преодолевать подъемы и спуски крутизной до 30 градусов без саней и 20 градусов - с буксируемыми санями.

На "Беркуте 2" предусмотрена установка за кабиной специальной турели под пулемет. Для лучшего освещения местности имеются две дополнительные фары, водитель получил в свое распоряжение прибор ночного видения.

Длина машины достигает 3870 мм, ширина 1730 мм, высота 1970 мм. Снаряженная масса составляет 1200 кг, полная - 1500 кг. Силовая установка мощностью 87 л.с. способна разгонять ТТМ-1901-40 до 65 км/ч. Запас хода составляет 500 км.

Алексей Моисеев