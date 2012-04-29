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Минобороны узаконит денежное довольствие срочникам

28.04.2018 Военное обозрение 353 0
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В российском военном ведомстве подготовили законопроект, согласно которому с января следующего года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей, сообщают Известия.

Муса Садулаев/ИА "Грозный-информ"

В настоящее время для выплаты этих средств президент РФ каждые два года подписывает специальный указ.

Размер довольствия будет ежегодно индексироваться. Законопроект называется "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

За выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время предусмотрены надбавки. "В частности, десантников, совершающих прыжки с парашютом, и водолазов ждет удвоение оклада. За разминирование доплатят 50%. Сержанты и старшины также получат надбавки за командование подразделениями", – говорится в материале.

В итоге, максимальное денежное содержание срочника может составить более 10-ти тыс. рублей.

Для срочников оклад – это карманные повседневные деньги. Не все солдаты призываются в армию из обеспеченных семей, где родители могут помочь сыну материально. Многие срочники расходуют эти деньги на самое необходимое плюс на маленькие солдатские радости. Как правило, их тратят на телефонную связь с домом, сладости в кафе при воинской части. Запросы у всех разные, но большинству хватает этой суммы на повседневные расходы,

рассказал газете руководитель рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Сергей Кривенко.
27.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Проекты
La Fayette

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