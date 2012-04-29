Минобороны узаконит денежное довольствие срочникам

В российском военном ведомстве подготовили законопроект, согласно которому с января следующего года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей, сообщают Известия.

Муса Садулаев/ИА "Грозный-информ"

В настоящее время для выплаты этих средств президент РФ каждые два года подписывает специальный указ.

Размер довольствия будет ежегодно индексироваться. Законопроект называется "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

За выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время предусмотрены надбавки. "В частности, десантников, совершающих прыжки с парашютом, и водолазов ждет удвоение оклада. За разминирование доплатят 50%. Сержанты и старшины также получат надбавки за командование подразделениями", – говорится в материале.

В итоге, максимальное денежное содержание срочника может составить более 10-ти тыс. рублей.

Для срочников оклад – это карманные повседневные деньги. Не все солдаты призываются в армию из обеспеченных семей, где родители могут помочь сыну материально. Многие срочники расходуют эти деньги на самое необходимое плюс на маленькие солдатские радости. Как правило, их тратят на телефонную связь с домом, сладости в кафе при воинской части. Запросы у всех разные, но большинству хватает этой суммы на повседневные расходы,

рассказал газете руководитель рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Сергей Кривенко.