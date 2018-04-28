Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

России нежен технологический прорыв в области вооружений. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.

По словам главы государства, в противном случае Россия рискует "безнадежно отстать" от других стран.

"Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут", — подчеркнул президент.

Российский лидер выразил уверенность в том, что отечественные ученые справятся с задачей перевооружения, если начнут мыслить "за горизонт".

"Да, факторов неопределенности становится всё больше и больше, но это не должно нас пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна", — добавил он.

О необходимости технологического прорыва Путин заявлял в послании Федеральному собранию. Тогда же глава государства представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений "Кинжал", "Сармат" и "Авангард" и беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.