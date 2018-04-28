Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
России нежен технологический прорыв в области вооружений. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.
По словам главы государства, в противном случае Россия рискует "безнадежно отстать" от других стран.
"Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут", — подчеркнул президент.
Российский лидер выразил уверенность в том, что отечественные ученые справятся с задачей перевооружения, если начнут мыслить "за горизонт".
"Да, факторов неопределенности становится всё больше и больше, но это не должно нас пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна", — добавил он.
О необходимости технологического прорыва Путин заявлял в послании Федеральному собранию. Тогда же глава государства представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений "Кинжал", "Сармат" и "Авангард" и беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.
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26.04.2018
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Терентий_410
87
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№1
28.04.2018 06:19
России нежен технологический прорыв в области вооружений. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.
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А вот для этого необходим административный прорыв
по повышению ответственности "Роснано" за конечный
результат. Технологический прорыв без микроэлектроники
невозможен.
Плюс достойная зарплата молодым ученым. А пока ни
кнута ни пряника.
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gvinpin
412
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№2
28.04.2018 13:27
Цитата, q
Российский лидер выразил уверенность в том, что отечественные ученые справятся с задачей перевооружения, если начнут мыслить "за горизонт".
А как может быть прорыв в военных технологиях, без прорыва в гражданских? Этo все виднее и виднее на примере турбин для военных и гражданских самолетов. В военных спутниках 70% из зарубежных деталей, и это страна которая запустила первый спутник. России никаких прорывов не надо, нужна добротная экономика и армия достаточная для сдерживания противника. Нужна стабильная псевдо-многопартийная политическая система, и не президентская а парламентская форма правления.
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Байкал57
759
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№4
28.04.2018 14:59
Все, что хотят военные, разработано, деньги давай на испытания и оборудование на заводы. Хоть космос, хоть авиа, судо, боеприпасы новые и лазеры шмазеры. Давай деньги, заработал 40 мрлд.долл. на повышении на нефти, тов.В.В.Путин. 90% это на новые материалы массовые.
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beka1
1531
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№5
28.04.2018 16:41
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Цитата, gvinpin сообщ. №2
не президентская а парламентская форма правления.В условиях России это верный путь к хаосу
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gvinpin
412
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№6
28.04.2018 16:47
Цитата, beka1 сообщ. №5
В условиях России это верный путь к хаосу
В условиях Путинской России, да. Он умрет, рано или поздно. Вы хоть понимаете почему Запад боится Россию? Одним из факторов является нестабильность политической системы.
Кто знает как будет после Путина? Преемник?
Парламентские республики куда спокойнее, чем президентские.
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forumow
4732
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№7
28.04.2018 16:58
Парламентские республики куда спокойнее, чем президентские.Не у нас. Раздерут на куски страну бояре. Западные "ценности", вопреки утверждениям с ТОЙ стороны, не универсальны. Это одно из них.
Да и ТАМ парламентаризму ничего не гарантированно. Римский сенат, как известно, правил до поры - до времени. США, где принмаются определяющие для Запада решения, также не обременены парламентаризмом. Думаю что не случайно...
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Байкал57
759
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№8
28.04.2018 17:21
Вы хоть понимаете почему Запад боится Россию? Одним из факторов является нестабильность политической системы.
Бандюганы Запада никого не жалеют, Злобная демократия (ты плохой демократ и мы тебя повесим, пахан приказал). США это пахан на Зоне, G7 это воры в звконе, есть Фраера козырные(ворье их побаивается и не трогает) есть мужики зачморенные ворами и мразь шестерки(типа Канберрцы и Киевцы).
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forumow
4732
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№9
28.04.2018 18:31
Цитата
"Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут", — подчеркнул президент.Ну допустим.., совершили прорыв. И что дальше..? Запад очень быстро ликвидирует отставание, чему уже были примеры, экономическая мощь рулит. И...? Опять нужен прорыв? На сколько нас так хватит..? Не "за так" ведь они совершаются... Прорывы в военной области логическим образом должны завершатся громкими военными победами с соответствующим профитом... Вложенные ресурсы должны отбиваться, а не пускаться на ветер как в позднем СССР.
ПОТОМУ И БОЯТСЯ! В силу объективных причин, которые очевидно там понимают. Понимают ли у нас...?
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Сергей-82
12915
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№10
28.04.2018 18:53
Цитата, forumow сообщ. №9
экономическая мощь рулит.А какая экономическая мощь была у готов или гуннов?А у Чингисхана?А у викингов?
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forumow
4732
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№11
28.04.2018 19:27
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10Современая военная мощь сильно зависима от экономической, в этом всё дело. Во времена Чингизов достаточно было собрать толпу хорошо ездящих на лошади и метко стреляющих бойцов. Сейчас же чтобы победить нужно высокотехнологическое оружие, которое стоит много денег. Отсюда современная власть денежных мешков, ненормальная прежде ситуация. В прошлом элита повсеместо происходила из воинского сословия. В Индии например, воины и цари составляли одно сословие - кшатриев. Power (сила, власть) - ЕДИНОЕ слово в английском языке, тоже родом из того прошлого.
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Сергей-82
12915
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№12
29.04.2018 04:33
Цитата, forumow сообщ. №11
Современая военная мощь сильно зависима от экономической, в этом всё делоВВП КНДР около 30 мр.дол.,ВВП Ю.Корей около 1,5 трил.дол. как вы думаете кто победит в столкновений один на один?У меня вот есть сомнения что 30 кратное преимущество ВВП дает гарантию на победу,я бы поставил на КНДР. ВВП стран ЕС 21,6 трил,это в 6 раз больше чем в России ,но я бы поставил на Россию в столкновение с ЕС. Так что не что не меняется.
Цитата, forumow сообщ. №11
Во времена Чингизов достаточно было собрать толпу хорошо ездящих на лошади и метко стреляющих бойцовУ других народов тоже были толпы,но...
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BorSch
5313
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№13
29.04.2018 07:12
Парламентские республики куда спокойнее, чем президентские.Какие например (из государств с большой территорией и с большим населением)?
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