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Войска радиоэлектронной борьбы РФ в ближайшем будущем смогут использовать роботов с искусственным интеллектом - начальник МЦПБП

28.04.2018 Интерфакс-АВН 556 0
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МРК-002-БГ-57 на RUSSIA ARMS EXPO 2013
Мобильный робототехнический комплекс МРК-002-БГ-57 на выставке RUSSIA ARMS EXPO 2013.
Источник: http://www.irz.ru/

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ в скором будущем смогут использовать оснащенные элементами искусственного интеллекта роботизированные комплексы, сообщил начальник 1084-го Межвидового центра подготовки и боевого применения (МЦПБП) войск РЭБ полковник Юрий Губсков.

"Развитие информационных технологий и их использование в технике РЭБ позволяет говорить о возможности создания в ближайшей перспективе роботизированных комплексов с элементами искусственного интеллекта. Новые системы смогут эффективно решать задачи в сложной радиоэлектронной обстановке без участия человека", - сказал начальник МЦПБП в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Он добавил, что "в последние годы активно ведется разработка новейших средств и комплексов радиоэлектронной борьбы, но далеко не всю информацию по новой технике можно раскрывать".

"Могу сказать, что для многих имеющихся в войсках комплексов готова замена - это высокоэффективные средства, с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами", - отметил Ю.Губсков.

При этом он подчеркнул, что "российские средства радиоэлектронной борьбы способны противодействовать всем системам управления, стоящим на вооружении в армиях иностранных государств".
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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