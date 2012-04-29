РКС завершил производство многоспектральных камер для первого спутника системы «Арктика»
|
|
Спутник «Арктика-М».
Источник: http://spacecorp.ru/
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в 2017 году завершили разработку и изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ) для первого аппарата новой высокоэллиптической спутниковой системы «Арктика». Приборы переданы НПО им. С.А. Лавочкина для установки на космический аппарат, запуск которого запланирован на 2019 год.
По набору оборудования спутник «Арктика-М» будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии «Электро-Л». «Арктика-М» будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом «Электро-Л».
Главный конструктор МСУ-ГСМ Юрий ГЕКТИН: «Орбита «Арктики» имеет свои особенности – аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы. Мы учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии «Электро-Л». В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки».
На каждый аппарат комплекса «Арктика-М» установят по два прибора МСУ-ГСМ, которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Они также смогут работать одновременно.
В ходе работ по созданию МСУ-ГСМ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов.
Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» запланирован на 2019 год. После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
|
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2018 Российский метеоспутник "Арктика-М" получит многоспектральные камеры
28.08.2017 Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
07.12.2015 Суд отказался считать санкции США форс-мажором
17.11.2015 Метеорология попала под санкции
04.04.2018 Роскосмос на выставке в Чили покажет "Арктику", "Блиц" и "Ларец"
15.11.2017 Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых спутника "Кондор-ФКА"
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы