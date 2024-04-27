В ВВС США 8-е серьёзное авиационное происшествие за неполный месяц
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В этом году ВВС США постигла целая череда авиационных происшествий и катастроф. Вопрос возросшего количества инцидентов поднимался 6 апреля в Пентагоне, так как 4 происшествия случились всего за 48 часов. Однако, в апреле зафиксировано уже восьмое серьёзное авиационное происшествие, а месяц ещё не закончился.
|Авария истребителя F-16.
|Источник: aftershock.news
24.04.2018 года истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета на юго-западе США, официальные источники сообщают о том, что пилот сумел катапультироваться и в настоящее время находится в хорошем состоянии.
Инцидент произошел во вторник, когда военный самолет с базы ВВС Luke, попытался совершить аварийную посадку в небольшом аэропорту недалеко от границы между юго-западными Штатами Аризона и Калифорния. Местные чиновники из городского муниципального аэропорта Лейк-Хавасу, где произошла авария, сказали, что пилот ходил после инцидента.
|Авария F-35 ВВС США.
|Источник: aftershock.news
24 апреля истребитель пятого поколения F-35 ВВС США совершил во вторник аварийную посадку на юго-западе Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo. Отмечается, что новейший истребитель-невидимка совершил аварийную посадку на базе воздушных Сил самообороны Японии в префектуре Фукуока. Информации о пострадавших в результате инцидента или о повреждениях самолета не поступало.
6 апреля самолёт WG F-22 на аэродроме Tyndall 673-й авиабазы ВВС США, во Флориде совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателей, о полученных повреждениях самолёта не сообщается.
Аналогичный инцидент произошёл 13 апреля, самолёт F-22 авиабазы "Elmendorf-Richardson" потерпел крушение на взлёте из-за отказа двигателей.
Ранее, 4 апреля сообщалось, что в районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 ВВС США, пилот погиб. В тот же день стало известно, что истребитель США AV-8B Harrier разбился в Джибути, а на юге штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет CH-53E Super Stallion, являющийся самой крупной винтокрылой машиной в ВС США. Кроме того, CH-53E был поврежден во время посадки в Джибути.
16 марта американский военный вертолет разбился в Ираке, все пассажиры погибли.
15 марта F/А-18 супер Хорнет ВМС США разбился в Мексиканском заливе, оба пилота погибли.
21 января американский военный вертолет AH-64 Apache разбился в ходе учебного полета в штате Калифорния, два человека погибли.
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25.04.2018
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