В ВВС США 8-е серьёзное авиационное происшествие за неполный месяц

В этом году ВВС США по­стиг­ла целая череда авиа­ци­он­ных про­ис­ше­ствий и ка­та­строф. Вопрос воз­рос­ше­го ко­ли­че­ства ин­ци­ден­тов под­ни­мал­ся 6 апреля в Пен­та­гоне, так как 4 про­ис­ше­ствия слу­чи­лись всего за 48 часов. Однако, в апреле за­фик­си­ро­ва­но уже вось­мое се­рьёз­ное авиа­ци­он­ное про­ис­ше­ствие, а месяц ещё не за­кон­чил­ся.

Авария истребителя F-16. Источник: aftershock.news

24.04.2018 года ис­тре­би­тель F-16 по­тер­пел кру­ше­ние во время тре­ни­ро­воч­но­го полета на юго-западе США, офи­ци­аль­ные ис­точ­ни­ки со­об­ща­ют о том, что пилот сумел ка­та­пуль­ти­ро­вать­ся и в на­сто­я­щее время на­хо­дит­ся в хо­ро­шем со­сто­я­нии.

Ин­ци­дент про­изо­шел во втор­ник, когда во­ен­ный са­мо­лет с базы ВВС Luke, по­пы­тал­ся со­вер­шить ава­рий­ную по­сад­ку в неболь­шом аэро­пор­ту неда­ле­ко от гра­ни­цы между юго-за­пад­ны­ми Шта­та­ми Ари­зо­на и Ка­ли­фор­ния. Мест­ные чи­нов­ни­ки из го­род­ско­го му­ни­ци­паль­но­го аэро­пор­та Лейк-Хавасу, где про­изо­шла авария, ска­за­ли, что пилот ходил после ин­ци­ден­та.

Авария F-35 ВВС США. Источник: aftershock.news

24 апреля ис­тре­би­тель пятого по­ко­ле­ния F-35 ВВС США со­вер­шил во втор­ник ава­рий­ную по­сад­ку на юго-западе Японии. Об этом со­об­щи­ло агент­ство Kyodo. От­ме­ча­ет­ся, что но­вей­ший ис­тре­би­тель-неви­дим­ка со­вер­шил ава­рий­ную по­сад­ку на базе воз­душ­ных Сил са­мо­обо­ро­ны Японии в пре­фек­ту­ре Фу­ку­ока. Ин­фор­ма­ции о по­стра­дав­ших в ре­зуль­та­те ин­ци­ден­та или о по­вре­жде­ни­ях са­мо­ле­та не по­сту­па­ло.

6 апреля са­мо­лёт WG F-22 на аэро­дро­ме Tyndall 673-й авиа­ба­зы ВВС США, во Фло­ри­де со­вер­шил вы­нуж­ден­ную по­сад­ку из-за отказа дви­га­те­лей, о по­лу­чен­ных по­вре­жде­ни­ях са­мо­лё­та не со­об­ща­ет­ся.

Ана­ло­гич­ный ин­ци­дент про­изо­шёл 13 апреля, са­мо­лёт F-22 авиа­ба­зы "Elmendorf-Richardson" по­тер­пел кру­ше­ние на взлёте из-за отказа дви­га­те­лей.

Ранее, 4 апреля со­об­ща­лось, что в районе авиа­ба­зы Неллис по­тер­пел кру­ше­ние са­мо­лет F-16 ВВС США, пилот погиб. В тот же день стало из­вест­но, что ис­тре­би­тель США AV-8B Harrier раз­бил­ся в Джи­бу­ти, а на юге штата Ка­ли­фор­ния по­тер­пел кру­ше­ние во­ен­ный вер­то­лет CH-53E Super Stallion, яв­ля­ю­щий­ся самой круп­ной вин­то­кры­лой ма­ши­ной в ВС США. Кроме того, CH-53E был по­вре­жден во время по­сад­ки в Джи­бу­ти.

16 марта аме­ри­кан­ский во­ен­ный вер­то­лет раз­бил­ся в Ираке, все пас­са­жи­ры по­гиб­ли.

15 марта F/А-18 супер Хорнет ВМС США раз­бил­ся в Мек­си­кан­ском заливе, оба пилота по­гиб­ли.

21 января аме­ри­кан­ский во­ен­ный вер­то­лет AH-64 Apache раз­бил­ся в ходе учеб­но­го полета в штате Ка­ли­фор­ния, два че­ло­ве­ка по­гиб­ли.