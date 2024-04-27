F-35 полетел с распечатанной на 3D-принтере деталью. Стелс-параметры не пострадали?

Офицер авиакрыла корпуса морской пехоты ВМС США Дэниэл Родригес совершил полёт на истребителе F-35B, в котором одна из деталей была напечатана на 3D-принтере. Сообщается, что речь идёт о распечатанной части бампера на шасси истребителя.

Stormy Mendez/Морская пехота США

В американской прессе сообщается, что в 121-й истребительной эскадрилье корпуса морской пехоты США было решено поэкспериментировать с 3D-принтером на фоне износа детали, замена которой предполагала замену и всего узла. Это требовало и больших затрат по времени.

Портал DefenseNews сообщает, что представитель корпуса морской пехоты сержант Эдриан Уиллис вместо того, чтобы ожидать неделями всего узла F-35B для замены, решил предложить 3D-печать. Комиссия в самом корпусе ВМС США проверила полученную деталь и утвердила для установки на истребитель.

Из заявления Уиллиса:

Я думаю, что трехмерная печать - это определённо будущее.

Если 3D-печать - будущее истребительной авиации в США, значит ли это, что в США уверены, что при использовании напечатанных деталей стелс-характеристики F-35 не будут меняться в худшую сторону?

Командир подразделения отметил, что в этом случае важно сочетание таких параметров как надёжность полученной детали, так и экономия времени и средств.

Теперь команда Уиллиса работает над созданием с помощью 3D-принтера детали для крышки объектива камеры наземного мини-беспилотника iRobot 310.