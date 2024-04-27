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Пока не С-300, но... Россия поставила Сирии дополнительную партию ЗРК "Панцирь"

27.04.2018 Военное обозрение 83 0
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Россия отправила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь". Комплексы" прибыли в сирийский Тартус, где находится база ВМФ России, "на прошлой неделе", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на военно-дипломатический источник

http://www.arms-expo.ru/

При этом источник сообщает, что несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет. Однако, по его словам, "речь идет о дополнительной партии систем типа "Панцирь", доставленных в Тартус на минувшей неделе".

Ранее сообщалось, что "Панцирь", по данным российского Минобороны, показал наибольшую точность из всех использованных при ударе западными странами по Сирии ЗРК. Так, из "Панциря" было выпущено 25 ракет, которые поразили 23 цели. С-125 – выпущено 13, поразили пять целей. С-200 – выпущено восемь ракет, целей не поразили.

После этого правительственные сирийские войска усилили зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1" ряд позиций, где ранее находились системы ПВО С-200 и С-125.

Ранее Минобороны России сообщило, что готово вернуться к обсуждению вопроса о поставках в Сирию С-300, категорически против которых выступает Израиль. Израильские власти в свою очередь пообещали уничтожить сирийские С-300, если они будут нести угрозу военной авиации страны.
26.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-125
С-200
С-300
Компании
Минoбороны РФ

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