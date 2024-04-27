Gripen E или F-35?.. Финляндия выбирает новый истребитель

Минобороны Финляндии планирует в ближайшее время направить ряду компаний-производителей приглашения для участия в тендере на поставку новых истребителей, предназначенных для замены 64 устаревших F/A-18 "Хорнет", передает ЦАМТО со ссылкой на Yle.fi

aex.ru

Приглашения принять участие в конкурсе на поставку самолетов будут направлены компаниям Boeing (F/A-18 "Супер Хорнет"), Lockheed Martin (F-35), Saab ("Грипен E"), Dassault Aviation ("Рафаль") и BAE Systems ("Тайфун").

Согласно планам, эксплуатирующиеся с 1992 года истребители "Хорнет" будут списаны к 2030 году. Новые самолеты ВВС Финляндии рассчитывают использовать до 2050-х гг.

В настоящее время ВС Финляндии внимательно наблюдают за развитием программы "Грипен E" в Швеции, которая является близким союзником страны, и, как и Финляндия, принимает участие в программе НАТО "Партнерство ради мира". Потенциально ВС Финляндии также могли бы рассмотреть закупку нового европейского самолета, к примеру, в случае, если решение о его совместной разработке примут Франция и Германия. Новый истребитель может заменить как "Рафали", так и "Тайфуны". Тем не менее, этот самолет не будет разработан ранее 2035 года.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп вызвал дискуссию, заявив, что Финляндия заказала истребители F-35 в Соединенных Штатах. Финский президент опроверг данное заявление.