"Вертолеты России" и турецкая Kaan Air подписали соглашение на поставку трех Ка-32А11BC
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Вертолет Ка-32А11ВС.
Источник: http://rus-helicopters.com/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госпорпорацию Ростех) в рамках международного авиасалона Eurasia Airshow, который проходит с 25 по 29 апреля в Анталье, подписал с турецкой компанией Kaan Air соглашение на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC.
Согласно документу, поставка всех трех вертолетов будет осуществлена в 2018 году. Планируется, что данные машины будут использоваться для выполнения противопожарных операций.
"Подписанное сегодня соглашение открывает для "Вертолетов России" новый сегмент рынка – это будет первая поставка гражданской вертолетной техники в Турцию, и я уверен, что не последняя. Ка-32А11BC отлично зарекомендовал себя в борьбе с пожарами по всему миру, и мы готовы обеспечить его успешную эксплуатацию и в Турции", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Он также напомнил, что в настоящее время в Турции эксплуатируется 19 российских вертолетов типа Ми-17, все они стоят на вооружении турецкой жандармерии.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.
Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
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26.04.2018
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