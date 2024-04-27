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"Вертолеты России" и турецкая Kaan Air подписали соглашение на поставку трех Ка-32А11BC

27.04.2018 АО «Вертолеты России» 251 0
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Ка-32А11ВС
Вертолет Ка-32А11ВС.
Источник: http://rus-helicopters.com/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госпорпорацию Ростех) в рамках международного авиасалона Eurasia Airshow, который проходит с 25 по 29 апреля в Анталье, подписал с турецкой компанией Kaan Air соглашение на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC.


Согласно документу, поставка всех трех вертолетов будет осуществлена в 2018 году. Планируется, что данные машины будут использоваться для выполнения противопожарных операций.


"Подписанное сегодня соглашение открывает для "Вертолетов России" новый сегмент рынка – это будет первая поставка гражданской вертолетной техники в Турцию, и я уверен, что не последняя. Ка-32А11BC отлично зарекомендовал себя в борьбе с пожарами по всему миру, и мы готовы обеспечить его успешную эксплуатацию и в Турции", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Он также напомнил, что в настоящее время в Турции эксплуатируется 19 российских вертолетов типа Ми-17, все они стоят на вооружении турецкой жандармерии.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.


Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индонезия
Испания
Канада
Китай
Португалия
Россия
Турция
Швейцария
Продукция
Ка-32
Ка-32А11ВС
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Вертолеты России

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