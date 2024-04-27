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Ракетный крейсер "Варяг" провел стрельбу зенитно-ракетным комплексом "Форт" по воздушной цели

27.04.2018 ЦАМТО 70 0
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Varyag_cruiser
Ракетный крейсер "Варяг". Источник: v-abrosimov.livejournal.com.

ЦАМТО, 26 апреля. В акватории Японского моря корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота продолжают выполнение боевых упражнений в рамках двустороннего тактического учения объединения.

По плану учения 26 апреля ракетный катер Р-79, обеспечивающий действие сил, произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, имитировавшей удар средств воздушного нападения условного противника по одиночному боевому кораблю, которым являлся гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

Флагман Тихоокеанского флота воздушную цель своевременно обнаружил, взял на сопровождение и для ее гарантированного поражения применил зенитно-ракетный комплекс "Форт", предназначенный для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей. Также в готовность для ведения боя на ближних дистанциях был приведен зенитно-ракетный комплекс "Оса", однако, его применять не пришлось: ЗРК "Форт" успешно поразил мишень.

Закрытие района выполнения упражнений обеспечивали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
26.04.2018
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Оса-АКМ
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