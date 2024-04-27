Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя



Спутник системы ГЛОНАСС. Спутник системы ГЛОНАСС.

Аппарат заменят в июне, сообщил разработчик

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс-М") Николай Тестоедов подтвердил отказ одного из спутников системы ГЛОНАСС.

Как он заявил в четверг ТАСС, аппарат заменят в середине июня, запуск состоится с космодрома Плесецк.

Ранее в СМИ появилась информация об отказе спутника "Глонасс-М" номер 734. В то же время в госкорпорации "Роскосмос" отметили, что аппарат заменят из-за превышения ресурса на два года, при этом там отметили, что "количества аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира".

"17 апреля произошел отказ спутника "Глонасс" номер 734, который проработал девять лет вместо семи. Сейчас мы исследуем этот отказ, сразу же поставили на подготовку к запуску один из спутников наземного запаса - аппарат номер 756, чтобы заменить вышедший из строя спутник. Будет одиночный запуск ракетой "Союз" с космодрома Плесецк" в середине июня", - сказал Тестоедов. По его словам, в настоящее время в наземном орбитальном резерве шесть аппаратов системы ГЛОНАСС.

Он также уточнил, что если специалисты восстановят спутник номер 734, то он будет переведен в орбитальный резерв.

По данным Роскосмоса, всего на орбите находится 25 аппаратов системы ГЛОНАСС. В госкорпорации уточнили, что аппарат номер 734 был запущен в 2009 году. Еще один аппарат находится на стадии летных испытаний.