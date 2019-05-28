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28.05.2019
ТАСС

Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету "Союз"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Глава Роскосмоса поздравил специалистов с успешным запуском спутника "Глонасс-М" и отметил, что молния не помеха

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в понедельник с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М".

"Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском космического аппарата "Глонасс", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.




При этом он отметил, что молния, попавшая в ракету после старта, "вам не помеха".

Ранее начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель при старте ударила молния. По его словам, несмотря на это вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Источник в космической отрасли уточнил ТАСС, что разряд попал в ракету "примерно на 14-й секунде от момента отрыва изделия от стартового стола".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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