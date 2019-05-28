Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету "Союз"

Глава Роскосмоса поздравил специалистов с успешным запуском спутника "Глонасс-М" и отметил, что молния не помеха

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в понедельник с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М".

"Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском космического аппарата "Глонасс", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС! Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.



При этом он отметил, что молния, попавшая в ракету после старта, "вам не помеха".

Ранее начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель при старте ударила молния. По его словам, несмотря на это вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Источник в космической отрасли уточнил ТАСС, что разряд попал в ракету "примерно на 14-й секунде от момента отрыва изделия от стартового стола".