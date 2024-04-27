Самолет-робот для местных грузоперевозок сделают в России в течение двух лет



Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт".

Источник: ООО "Группа "Кронштадт" Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт".Источник: ООО "Группа "Кронштадт"

Универсальная технология роботизации летательных аппаратов для грузоперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке создается в России. Первый экспериментальный самолет-беспилотник планируется поднять в воздух в течение двух лет, рассказал ТАСС начальник Центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов.

"Мы ставим себе задачу создать универсальную технологию роботизации летательных аппаратов, применимую для самолетов и вертолетов различных типов. Предполагаем, что за два года сможем поднять первый роботизированный самолет в небо и приступить к опытной эксплуатации", - сообщил он.

Воронов уточнил, что транспортная беспилотная авиационная система (Т-БАС) создается в рамках национальной технологической инициативы "Аэронет". Т-БАС планируется использовать для коммерческих грузоперевозок, прежде всего, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. О пассажирских роботизированных самолетах и вертолетах речи пока не идет.

Первым таким "беспилотником", по словам представителя "Кронштадта", может стать любой небольшой самолет для региональных перевозок, например, новый самолет ТВС-2-ДТС, разработанный СибНИА имени С. А. Чаплыгина на замену Ан-2.

Самолеты-роботы

По словам Воронова, роботизированный вариант самолета не потребует существенных переделок в конструкции планера, шасси или системы управления. "Мы просто добавим бортовое оборудование, обеспечивающее автоматическое управление и поставим станцию "внешнего пилота". Надо понимать, что термин "беспилотный" в данном случае достаточно условный", - добавил собеседник агентства. Сам летательный аппарат станет опционально-пилотируемым.

Воронов уточнил, что экипаж воздушного судна будет находиться на земле и контролировать полет со станции "внешнего пилота". Демонстрационный проект можно выполнить в рамках действующего воздушного законодательства, для полноценного коммерческого развертывания Т-БАС потребуется изменение нормативно-правовой базы. Такая работа уже ведется, в том числе и дорожной карты "Аэронет".

Пилот для беспилотника

Станция "внешнего пилота" необязательно расположится на аэродромах взлета, рассказал начальник Центра перспективных исследований группы "Кронштадт". "Более того, при дальних перелетах сеть таких станций наблюдает и управляет движением беспилотных воздушных судов, находящихся в зоне обслуживания, подобно диспетчерам службы ОрВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ - прим. ТАСС), и передает "клиента" следующей по направлению полета станции", - сказал Воронов.

Сейчас нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) требуют, чтобы под управлением одного наземного пилота находилось не более одного беспилотника, добавил собеседник агентства. "Всегда должен быть человек у руля, с которого можно спросить, если "что-то пошло не так". Мы уверены, что развитие беспилотных технологий в сторону повышения автономности позволит изменить это регулирование", - сказал Воронов.