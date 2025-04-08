Демонстрация силы или репетиция наступления?



Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016".

Источник: © AP Photo, Alik Keplicz Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016".Источник: © AP Photo, Alik Keplicz

Войско Польское продолжает практическую подготовку к крупнейшим международным учениям «Анаконда-18», которые планируется провести на полигонах Дравско-Поморске, Ожиш также в воздушном пространстве Польши и стран Балтии. Кроме того, ряд задач будет отрабатываться войсками вне полигонов на всей территории страны. Следует подчеркнуть, что в это же время будут проводиться несколько национальных мероприятий оперативной и боевой подготовки стран-членов Альянса. Таким образом, география предстоящих маневров охватит все страны НАТО, граничащие с Беларусью и Россией.

В прошлом месяце ряд практических вопросов, связанных с проведением учения, отрабатывали подразделения из состава 6-й воздушно-десантной бригады и 12-й механизированной дивизии польской армии. Военнослужащие совершенствовали навыки десантирования сил и средств с самолетов транспортной авиации, загрузку и выгрузку техники. Для этого были задействованы прибывшие на 33-ю базу транспортной авиации (г.Повидз) три самолета C-130H ВВС США, а также два C-130E и персонал 8-й базы транспортной авиации ВВС Польши. Американские пилоты также поделились с польскими коллегами опытом выполнения боевых задач на малых высотах.

К слову, в грузовой кабине самолета С-130Н можно перевозить 64 десантника или 92 военнослужащих с полным вооружением. Если рассматривать вопросы перевозки военного имущества или техники, то самолет вмещает пять стандартных грузовых платформ 463L, или одну 155-мм гаубицу с тягачом, или один вертолет АН-64А «Апач», или UH-60A «Блэк Хок».

Повидз не без основания называют авиационным и логистическим хабом НАТО в Польше. Здесь уже размещены вертолеты «Чинук», «Апач» и «Блэк Хок» бригады армейской авиации США, создается крупный склад вооружения и военной техники для поддержки сил НАТО в странах Балтии и на севере Европы, а также в Болгарии и Румынии.

Авиабаза Повидз, является одной из крупнейших в Польше с самым современным оборудованием, позволяющим координировать полеты и принимать летательные аппараты всех видов, включая тяжелые самолеты транспортной и стратегической авиации.

Военные аналитики считают, что широкое использование воздушного десанта в тылу противника может существенно повлиять на темпы и возможности наступления. В связи с этим в большинстве стран НАТО для развития успехов десантирования привлекаются не только силы воздушно-десантных соединений, но и механизированных подразделений, которые осуществляют усиление десанта после захвата теми ключевых объектов и их огневую поддержку в глубоком тылу противника до прибытия основных сил.

Отработка вопросов десантирования подразделениями 6-й воздушно-десантной бригады, а также апробация элементов по переброске войск 12-й механизированной дивизии воздушным путем в интересах поддержки воздушного десанта, а также развития успешных боевых действий, стали не только подготовкой к учениям «Анаконда-18», но и практической отработкой элементов наступательных действий. Следует подчеркнуть, что Вашингтон и Варшава уверяют об исключительно оборонительной направленности предстоящих маневров, которые служат лишь для демонстрации Беларуси и России единства и мощи Альянса.

Военным экспертам и специалистам очевидно, что мероприятия боевой и оперативной подготовки, интенсивность которых на территории Европы растет из года в год, являются полигоном для отработки элементов наступательных действий, а также ареной для демонстрации силы Альянса с целью оказать давление на общественность и военно-политическое руководство Беларуси и России.

Николай Астровский