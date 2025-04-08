Начальники штабов вооруженных сил стран – участников СНГ ознакомились с техникой "Вертолетов России"



Источник: макс-2017 Источник: макс-2017

В рамках прошедшего в Казани заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) принял участие в уличной экспозиции предприятий ВПК. КВЗ представил полицейскую версию вертолета Ансат и военно-транспортный вертолет Ми-17В-5. Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и начальники генеральных штабов стран СНГ посетили стенд предприятия.

Образец полицейского Ансата, представленного на выставке, создавался в рамках программы "Полицейский вертолет" по техническому заданию силовых ведомств России. Винтокрылая машина предназначена для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах. К данной комплектации вертолета проявляют интерес подразделения МВД и МЧС России.

"Государства СНГ – наши стратегические партнеры, с которыми холдинг связывает многолетнее активное сотрудничество, и "Вертолеты России" намерены дальше наращивать темпы совместной работы в этом направлении. Холдинг готов предложить не только широкую линейку модернизированной военной техники, но и качественно новый уровень послепродажного обслуживания", - отметил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

Ми-17В-5 - серийно выпускается на Казанском вертолетном заводе для поставок на экспорт и является современной модификацией вертолетов типа Ми-8/17, которые известны во всем мире и пользуются стабильным спросом. Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач как боевых, так и транспортных, поисково-спасательных, противопожарных и санитарных. Ми-17В-5 может применяться для перевозки личного состава, раненых с использованием санитарного оборудования, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также обеспечивать огневую поддержку при десантировании тактических групп. Машина оснащена современным бортовым комплексом радиоэлектронного оборудования, что обеспечивает применение в любых географических и климатических условиях, днем и ночью, при любой погоде. Большая грузовая кабина, удобство погрузки-выгрузки, простота обслуживания и универсальность делают вертолет незаменимым. Конструкция и оборудование винтокрылой машины обеспечивает возможность посадки на неподготовленные площадки.