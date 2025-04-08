Эксперт назвал блефом выводы Пентагона по С-400



Боевые расчеты систем С-400 "Триумф".

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Боевые расчеты систем С-400 "Триумф".Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Позиция Пентагона о "неэффективности" российского зенитно-ракетного комплекса С-400 связана с желанием Турции приобрести эти системы вооружения. Такую позицию в интервью порталу iz.ru высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Дмитрий Задорожный.

Ранее журнал National Interest отметил в своей публикации, что Пентагон намеренно распространяет лживые сведения о технических и боевых характеристиках зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства. Цель дезинформации — заставить Турцию отказаться от закупки этого вооружения. Так, американские военные утверждают, что при атаке на Сирию силами США и их союзников в ночь с 13 на 14 апреля сирийские средства ПВО якобы не смогли отразить ни одного удара. Кроме того, Россия не задействовала при этом свои собственные средства ПВО. По мнению издания, это противоречие выдает, что заявления о неэффективности росийских зенитных комплексов — продуманный блеф.

"Это абсолютно верно, что это блеф. Такая позиция введения в заблуждение связана с желанием Турции приобрести эти системы. Что касается реальной эффективности систем ПВО, так они реально продемонстрировали свою работу. Минобороны РФ уже отчиталось по этому поводу. Более того, уже доставлены в Москву несколько ракет, которые легли не достигнув цели. Надо понимать, в системе ПВО, наверное, были задействованы средства радио-электронной борьбы, которые позволили ракеты положить аккуратненько на землю, чтобы их потом забрать в Москву", — сказал Задорожный.

По словам эксперта, эти заявления сродни очередному бессмысленному удару США по сирийской республике. Масштабная пиар-акция, которую нужно было показать всему миру. Занижение Пентагоном эффективности С-400 никак не отразится на "турецком" контракте.

"Думаю, что это игра и на потенциальных покупателей, которые уже подписали контракты и на тех, которые только стремятся я к этому. Турция не откажется от закупки, потому американцы обещали им поставить свои системы типа Patriot на протяжении последних пятнадцати лет. Но дальше разговоров дело не сдвинулось. А здесь России кредитует Турцию на покупку систем С-400, на достаточно длительный срок. Поэтому не вижу смысла туркам отказываться", — подчеркнул Задорожный.

Как отметил эксперт, российский зенитно-ракетный комплекс С-400, учитывая коэффициент эффективности по испытательным стрельбам, на данный момент самая совершенная система в мире по соотношению цена-качество.