Россия наращивает военную мощь в Крыму
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БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
Источник: © РИА Новости, Василий Батанов
По сравнению с 2013 годом число российских военных на территории Крыма выросло почти втрое, боевых самолетов - впятеро, артсистем и БТР - всемеро. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на страницу в "Фейсбуке" главы делегации Украины в ПА НАТО Ирины Фриз, которая в свою очередь ссылается на данные Минобороны Украины.
По информации украинского дипломата, количественные показатели военного присутствия "оккупационных войск РФ" на территории Крымского полуострова по сравнению с 2013 годом изменились следующим образом:
- личный состав: было около 12 тысяч солдат, сейчас - более 32 тысяч;
- кораблей и подлодок, оснащенных крылатыми ракетами - сейчас 8 единиц (суммарно могут осуществить залп 52 "Калибрами" с дальностью поражения от 1,5 до 2,5 тысячи км);
- самолетов - было 22, стало 113;
- танков РФ в Крыму не было вообще, в этом году их уже 40;
- бронетранспортеров - было 92, стало до 680 единиц;
- артсистем - было 24, в этом году - 174;
- системы ПВО С-400 (количество неизвестно);
- береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" (количество неизвестно);
- оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (количество неизвестно).
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24.04.2018
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