Делегации Минобороны Индии показали в Ульяновске новейшие самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А



Самолет Ил-76МД-90А.

Источник: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin Самолет Ил-76МД-90А.Источник: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

ЦАМТО, 24 апреля. В рамках посещения предприятий ОПК России в Приволжском федеральном округе, индийская делегация во главе с генеральным директором по закупкам Минобороны Индии Апурвой Чандрой посетила АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК") в г.Ульяновске.

Здесь российские специалисты провели для индийской делегации детальные презентации новейших российских самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А.

Повышенное внимание иностранных специалистов к самолетам типа Ил-76/78 вызвано многофункциональностью их платформы, обеспечивающей применение машины в качестве пожарного самолета, конвертируемого самолета-заправщика, военно-транспортного самолета, летающего госпиталя, летающего командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Самолет обеспечивает возможности региональной переброски войск, военной техники, вооружений, грузов и их десантирование. Ил-76/78 эксплуатируется, в том числе, с грунтовых аэродромов, тогда как не все существующие в мире военно-транспортные самолеты отвечают этому критерию. Новейшие российские "Илы" выполняют и межконтинентальные коммерческие перевозки, отвечая требованиям ИКАО по шумам и эмиссии.

Специалисты называют Ил-76/78 "универсальным солдатом", который может выполнять задачи в сложнейших природно-климатических условиях любого региона мира. К тому же глубокая модернизация систем самолета, включающая в себя установку нового комплекса радиоэлектронного оборудования, существенно упрощает управление машиной, а замена двигателей Д-30КП2 на новые ПС-90А-76 повышает летно-технические характеристики и экономическую эффективность ее эксплуатации. При этом ПС-90А-76 отлично работают при температуре +40 град. С без ограничений взлетной массы.

"Возможности и характеристики самолетов "Ил" хорошо знакомы индийским летчикам, которые с их помощью решают различные оперативные и тактические задачи. По этой причине мы тщательно изучаем возможности новейших российских военно-транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и создаваемых на их платформе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS", – сказал А.Чандра.

Российские "Илы" зарекомендовали себя как надежные, грузоподъемные и эффективные самолеты. Опыт их применения в Индии огромный. В Рособоронэкспорте уверены, что имеющиеся в Индии инфраструктура и опыт эксплуатации "Илов" позволят унифицировать самолетный парк по номенклатуре запчастей, системам обучения персонала и обслуживания самолетов. К тому же стоимость их покупки и обслуживания сравнительно низкая по отношению к условиям других производителей самолетов данного класса. По критерию "эффективность-стоимость" российским "Илам" в принципе нет равных, что также является своего рода знаком качества.

"Индия – наш давний и надежный партнер. Для "Ильюшина" очень символично, что первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству двух стран в авиационной сфере стала передача главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". В настоящее время в парке ВВС и ВМС Индии значительная часть самолетов российского производства, в числе которых воздушные суда разработки ОКБ им. С.В.Ильюшина Ил-76, Ил-78 и Ил-38. Готовы обеспечить как модернизацию существующего парка, так и поставки техники, отвечающей перспективным требованиям индийских партнеров", – отметил вице-президент ПАО "ОАК" по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".