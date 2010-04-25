Сергей Шойгу сообщил о перемещении боевиков ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию
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Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ЦАМТО, 24 апреля. Боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию. Об этом, как передает корр. "РИА Новости" из Пекина, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"После разгрома так называемого "Исламского государства" боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", – сказал он 24 апреля в Пекине на совещании министров обороны стран ШОС.
"Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты", – продолжил российский министр.
"Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 км. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.
По словам С.Шойгу, Минобороны России принимает меры по предотвращению проникновения боевиков из северных провинций Афганистана на территории стран-союзниц по ОДКБ в Центральной Азии.
"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой. Оказываем помощь нашим партнерам в регионе в укреплении боевых возможностей вооруженных сил, совместно планируем их применение", – сообщил он.
С.Шойгу напомнил, что в марте текущего года в Таджикистане и Киргизии проведены антитеррористические командно-штабные учения. "На сентябрь запланировано совместное учение "Иссык-Куль – Антитеррор-2018" с привлечением различных силовых структур. В октябре состоится ряд учений с коллективными силами ОДКБ. Они последовательно пройдут в Казахстане, Киргизии, России и Таджикистане по единому замыслу", – сказал он.
Министр напомнил, что перспективы развития военно-политической обстановки в различных регионах мира и пути обеспечения ее стабильности широко обсуждались в ходе 7-й Московской конференции по международной безопасности в начале апреля.
"Тема борьбы с международным терроризмом в очередной раз рассматривалась на самых разных уровнях. Хотел бы отметить яркие выступления министров обороны Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, а также генерального секретаря ШОС", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.
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24.04.2018
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