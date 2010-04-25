Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер



Сергей Шойгу.

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны РФ подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Химическая атака, якобы имевшая место в сирийском городе Дума, носила явно постановочный характер, в результате США, Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли удар по суверенному государству. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример - явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума", - сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства", - добавил российский министр.

7 апреля ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", заявили, что в городе Дума в Восточной Гуте было использовано химическое оружие. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

США, Великобритания и Франция, использовав в качестве повода сообщения об инциденте в Думе, 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли по Сирии массированный удар. Как сообщили в Минобороны РФ, по ряду сирийских объектов было выпущено 103 ракеты, 71 из них сбили сирийские средства ПВО.

Гуманитарные операции в Алеппо и Восточной Гуте

Гуманитарные операции, проведенные в сирийских Алеппо и Восточной Гуте под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон, позволили спасти сотни тысяч мирных жителей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены уникальные гуманитарные операции в Алеппо и Восточной Гуте, в результате которых спасены сотни тысяч мирных жителей", - сказал Шойгу. Он напомнил, что только из Восточной Гуты по специально созданным гуманитарным коридорам было выведено более 172 тыс. человек.

Как подчеркнул российский министр, "борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем".

Шойгу отметил, что многие сирийцы "уже вернулись в освобожденные от незаконных вооруженных формирований районы, где налаживается мирная жизнь". "Оказываем местным жителям медицинскую помощь, доставляем гуманитарные грузы, продолжаем очищать территорию от взрывоопасных предметов, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и хозяйственную деятельность населения", - сказал министр, уточнив, что эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем.

"Обеспечиваем проход гуманитарных конвоев ООН. Только в город Думу они доставили 445 т гуманитарной помощи", - отметил Шойгу.

По оценке главы Минобороны РФ, важнейшим мероприятием стал проведенный в конце января этого года в Сочи по инициативе РФ Конгресс сирийского национального диалога, "который позволил активизировать женевский процесс политического урегулирования". "Ключевые направления взаимодействия по дальнейшему разрешению конфликта были согласованы на состоявшемся 4 апреля в Анкаре ирано-российско-турецком саммите", - добавил министр.

Цели США в Сирии

Основная цель США и возглавляемой ими коалиции в Сирии - не борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а закрепление своего военного и экономического присутствия в регионе, отметил министр обороны России.

"Они [США и их союзники] используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС), только расширялись", - сказал Шойгу.

"Видимо, - отметил министр, - цель была другая - расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие".

Борьба с террористами

Планы боевиков создать на территории Сирии псевдохалифат были сорваны, от них освобождена большая часть страны, заявил глава Минобороны РФ.

"Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата", - сказал он.

Министр подчеркнул, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему "в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции".

Шойгу добавил, что боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию.

"После разгрома так называемого "Исламского государства" боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", - сказал он, выступая в Пекине.

"Ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты", - отметил министр.

По его словам, беспилотники, которые боевики применяют в Сирии, способны действовать на расстоянии более 100 км. "Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия", - добавил Шойгу.