Новый "десантник" американского флота



Десантный транспорт-док USS Portland (LPD 27) на ходовых испытаниях.

Источник: navaltoday.com Десантный транспорт-док USS Portland (LPD 27) на ходовых испытаниях.Источник: navaltoday.com

Американский флот пополнился новым судном. Вчера, 23 апреля, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что в городе Портленд (штат Орегон) состоялась торжественная церемония приёма на вооружение ещё одного транспорта-дока USS Portland (LPD 27).

USS Portland является одиннадцатым из двенадцати заказанных десантных кораблей типа San Antonio, которые способны перевозить солдат вместе с техникой (десантными катерами, бронетранспортёрами-амфибиями, вертолётами и конвертопланами) и предназначены для замены десантных транспортов-доков типов Cleveland и Trenton.

USS Portland был заложен в августе 2013 года, а в феврале 2016 года сошёл со стапелей. В прошлом году состоялись его ходовые и приёмочные испытания, а в течение нескольких следующих месяцев USS Portland пройдёт финальное довооружение и приступит к выполнению боевых задач.

Длина корабля составляет 208 м, ширина — 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить 2 десантных корабля на воздушной подушке LCACS, 1 десантный катер LCU, 14 бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолётная площадка, на которой могут базироваться до 4 вертолётов или 2 конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.

Компьютерная модель транспорта-дока типа San Antonio. Источник: skyscrapercity.com

Каждый транспорт-док тип San Antonio имеет на вооружении 2 артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, 2 ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулемётных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного судна составляет $1,6 млрд. В порядке эксперимента USS Portland также получит лазерную установку.