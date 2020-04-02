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WarSpot

Fort Lauderdale: пополнение в семье десантных кораблей

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ВМС США продолжают обновлять свой парк десантных кораблей. Вчера, 31 марта, портал navyrecognition.com сообщил о том, что компания Huntington Ingalls Industries спустила на воду очередной корабль типа San Antonio.

Fort Lauderdale является двенадцатым из тринадцати десантных кораблей типа San Antonio первой серии. Он был заложен в 2017 году, а на вооружение ВМС США должен поступить в 2022 году. При этом компания Huntington Ingalls Industries уже приступила к строительству кораблей второй серии.

Десантный корабль Fort Lauderdale

Источник изображения: navyrecognition.com

Корабли типа San Antonio способны перевозить солдат вместе с техникой (десантными кораблями, бронетранспортёрами-амфибиями, вертолётами и конвертопланами) и предназначены для замены десантных транспортов-доков типов Cleveland и Trenton.

Длина корабля составляет 208 м, ширина — 32 м, а осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и порядка 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолётная площадка, на которой могут базироваться до четырёх вертолётов или два -22В Osprey. Экипаж корабля состоит из 350 человек.

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Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Spearhead
Компании
HII
Проекты
Austin
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