Источник: РФ имеет техническую возможность поставить С-300 Сирии в течение месяца



ЗРК С-300.

Источник: Минобороны РФ ЗРК С-300.Источник: Минобороны РФ

По словам собеседника агентства, поставка может состоять из запасов Минобороны или систем, снятых с вооружения в рамках замены в российских войсках на С-400

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия имеет техническую возможность поставить зенитные ракетные системы С-300 Сирии в течение месяца, взяв их из наличия российского военного ведомства и проведя необходимые доработки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, есть два варианта поставки С-300 в Сирию. Один предполагает производство комплексов в экспортном варианте, но тогда сирийская сторона получит С-300 только через 1,5-2 года. Другой вариант - поставка систем из запасов военного ведомства РФ или использование систем, снятых с вооружения в рамках замены С-300 в российских войсках на С-400.

"Разумеется, отправляемые в Сирию бывшие в употреблении российские С-300 должны будут пройти соответствующую переделку под стандарты ПВО САР, которая при ускоренной работе может занять около месяца", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию.

С-300 для Сирии

О готовности вернуться к вопросу поставок Дамаску систем С-300 заявили в Генштабе ВС РФ сразу после нанесения Соединенными Штатами, Великобританией и Францией 14 апреля удара крылатыми ракетами по Сирии. Соглашение с республикой на поставку систем С-300 было подписано в 2010 году, однако позже его исполнение было заморожено из-за позиции Запада и Израиля.

16 апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки С-300. 23 апреля министр заявил журналистам, что вопрос о поставках систем С-300 в Сирию еще не решен, однако президент РФ Владимир Путин обсуждал эту тему с Минобороны РФ в "в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля". Пресс- секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможных поставках в ближайшее время С-300 в Сирию.