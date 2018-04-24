В Москве прошли российско-пакистанские консультации по безопасности



Кремлевская набережная. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Кремлевская набережная. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российско-пакистанские консультации по вопросам безопасности прошли в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"В Москве состоялись российско-пакистанские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности Насир-Хан Джанджуа с участием представителей ряда ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем взаимодействии Москвы и Исламабада в сфере безопасности.

Добавляется, что на встрече были рассмотрены вопросы двустороннего военного сотрудничества, противодействия международному терроризму и взаимодействия в сфере информационной безопасности.

Советник премьер-министра Пакистана по вопросам национальной безопасности Насир-Хан Джанджуа прибыл в Россию для участия в IX Международной встрече высоких представителей.