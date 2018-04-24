В Москве прошли российско-пакистанские консультации по безопасности
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Кремлевская набережная. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российско-пакистанские консультации по вопросам безопасности прошли в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
"В Москве состоялись российско-пакистанские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности Насир-Хан Джанджуа с участием представителей ряда ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем взаимодействии Москвы и Исламабада в сфере безопасности.
Добавляется, что на встрече были рассмотрены вопросы двустороннего военного сотрудничества, противодействия международному терроризму и взаимодействия в сфере информационной безопасности.
Советник премьер-министра Пакистана по вопросам национальной безопасности Насир-Хан Джанджуа прибыл в Россию для участия в IX Международной встрече высоких представителей.
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23.04.2018
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