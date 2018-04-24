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В Госдуме разработали проект по обеспечению системы "Безопасный город"

24.04.2018 РИА Новости 296 0
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Ирина Яровая
Ирина Яровая.
Источник: www.liveinternet.ru

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, направленный на правовое обеспечение системы "Безопасный город", сообщила в понедельник пресс-служба парламентария.

"Вице-спикер ГД, член межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем АПК "Безопасный город" Ирина Яровая разработала законопроект по правовому обеспечению построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК "Безопасный город" и по формированию единого алгоритма взаимодействия всех органов власти", - говорится в сообщении.

По мнению Яровой, наличие единого координатора и единых стандартов сможет решить не только задачи системного подхода в обеспечении безопасности, но и позволит максимально эффективно использовать технические и финансовые возможности. Она также предложила рассмотреть законопроект на межведомственной комиссии, чтобы ускорить процесс обеспечения безопасности в населенных пунктах всей России. В настоящее время текст законопроекта направлен вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Рогозину и в профильные министерства для проработки. Ранее межведомственная комиссия поддержала предложение Ирины Яровой о необходимости выработки правового регулирования внедрения "Безопасного города".

Вице-спикер пояснила, что все объекты массового пребывания людей будут заводиться в систему единого контроля и наблюдения за безопасностью, а в едином аппаратном центре - тут же появляться информация о текущем состоянии безопасности объекта, например, о том, какой объект отключен от наблюдения или где не работает пожарная сигнализация.

"Вся система направлена, прежде всего, на упреждения возникновения чрезвычайной ситуации", - сообщила Яровая.

"Безопасный город" - это программа установки на улицах российских городов автоматизированных систем наблюдения, контроля и управления, предназначенных для нужд МЧС, полиции и других экстренных служб. Система "112" обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ. Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Система создана для обеспечения оперативного получения информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на дорогах России, ее обработки и передачи в экстренные оперативные службы.
23.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Рогозин Дмитрий
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