Ил-38 поразили бомбами подлодку условного противника в Японском море

Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Пятый модернизированный по контракту 2012 года для Морской авиации ВМФ России противолодочный самолет Ил-38Н (бортовой номер "78 желтый", заводской номер 080010608, серийный номер 106-08, регистрационный номер RF-75338, название "Федор Золотухин"). Жуковский, 30.06.2015. Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Сообщается, что "в рамках летно-тактического учения подразделений авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, тактическая группа противолодочных самолётов Ил-38 осуществила перебазирование на один из аэродромов в Приморье".

Во время выполнения учебно-боевых задач над акваторией Японского моря "экипажи самолетов провели учение по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника с использованием сбрасываемых гидроакустических средств поиска", – рассказали в пресс-службе.

После установления контакта с "неприятельской" субмариной противолодочные самолеты атаковали ее, выполнив учебное бомбометание практическими бомбами по указанным координатам,

говорится в релизе.

После выполнения поставленных задач экипажи вернулись к постоянному месту базирования.