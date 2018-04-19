Ил-38 поразили бомбами подлодку условного противника в Японском море
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Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Сообщается, что "в рамках летно-тактического учения подразделений авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, тактическая группа противолодочных самолётов Ил-38 осуществила перебазирование на один из аэродромов в Приморье".
Во время выполнения учебно-боевых задач над акваторией Японского моря "экипажи самолетов провели учение по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника с использованием сбрасываемых гидроакустических средств поиска", – рассказали в пресс-службе.
После установления контакта с "неприятельской" субмариной противолодочные самолеты атаковали ее, выполнив учебное бомбометание практическими бомбами по указанным координатам,
говорится в релизе.
После выполнения поставленных задач экипажи вернулись к постоянному месту базирования.
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19.04.2018
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