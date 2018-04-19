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Проект военной доктрины Союзного государства находится на согласовании в госорганах РФ и Белоруссии, заявляют в Минске

20.04.2018 Интерфакс-АВН 721 1
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Стратегические учения Запад-2017
Совместные стратегические учения Запад-2017 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

Минск. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и России находится на согласовании в заинтересованных ведомствах, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич.

"Доктрина находится сейчас на согласовании в государственных органах РФ и Беларуси. Когда закончится согласование, она поступит в парламент (Союзный, - "ИФ"), и будем смотреть, что получилось" сообщил В.Гайдукевич журналистам в четверг в Минске.

Как отметил парламентарий, у сторон по проекту доктрины "пока проблем не было". По его словам, министерства обороны Белоруссии и России докладывали на заседании комиссии, что работа закончена и документ ушел на согласование в государственные органы. "Как только оно пройдет, на выходе будет понятен документ", - сказал депутат.

При этом В.Гайдукевич подчеркнул, что доктрина учитывает современные вызовы и угрозы.

Как сообщалось, министерство обороны Белоруссии надеется в текущем году завершить согласование с Россией проекта военной доктрины Союзного государства.

Как заявил начальник 1-го отдела информационно-аналитического управления Генштаба белорусских ВС Артем Буторин, в настоящее время идет процесс согласования в федеральных органах госуправления России, при этом возникли определенные вопросы у Росгвардии.

"Мы надеемся, что эти вопросы не затронут график разработки документа. И мы планируем все же во втором квартале завершить визирование документа на территории Беларуси и соответственно ждем от российских коллег, что они это сделают в федеральных органах", - сказал А.Буторин в конце февраля.

"Соответственно во втором полугодии 2018 года этот документ будет представлен на рассмотрение в Совет министров СГ для принятия решения, можно ли выносить его на Высший государственный совет", - добавил он.

Представитель Минобороны отметил, что на территории Белоруссии "цикл предварительного согласования документа на настоящий момент закончен".

В марте 2018 года государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявлял, что проект военной доктрины Союзного государства может быть вынесен на рассмотрение Высшего госсовета.

"Сейчас у нас отрабатывается на уровне министерств обороны, корректируется Военная доктрина. Это работа, которая проводится время от времени с учетом меняющейся обстановки. Если мы успеем согласовать доктрину до ВГС, то, соответственно, там будет приниматься решение на этот счет", - заявил он.
19.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Росгвардия

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
antonkarpov
Удалено 2018.04.20 11:46 / Спам
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