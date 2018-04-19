Проведем в августе. Россия и Сербия договорились о совместных учениях

Делегация сербских военных прибыла в Ленинградскую область, чтобы обсудить с российскими коллегами совместные тактические учения, которые пройдут в августе текущего года, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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В ходе трёхдневного визита сербские военнослужащие приняли участие в планирующей конференции по подготовке совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой, запланированного на август

- говорится в сообщении

Сербские военные также посетили отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную в Луге Ленинградской области.

В военном городке соединения сербской делегации были продемонстрированы объекты инфраструктуры и учебно-материальной базы. На полигоне военнослужащие Сербии смогли наблюдать за проведением тактических занятий мотострелковых подразделений по боевой подготовке с применением различного вооружения и военной техники

- отметили в пресс-службе.

Сербские офицеры высоко оценили боевую выучку военнослужащих отдельной мотострелковой бригады округа и поблагодарили командование соединения за теплый прием