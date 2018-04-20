Противолодочные самолеты на учениях в Приморье уничтожили бомбами "вражескую" подлодку
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Противолодочный самолет Ил-38.
Источник: pro100news.info
Экипажи отработали поиск и слежение за подлодкой "противника" с помощью сбрасываемых гидроакустических средств поиска
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Ил-38 на учениях в Приморье отследили и поразили бомбами подводную лодку условного противника. Об этом сообщает в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Противолодочные самолеты ТОФ в ходе учения поразили бомбами подлодку условного противника. В рамках летно-тактического учения подразделений авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, тактическая группа противолодочных самолетов Ил-38 осуществила перебазирование на один из аэродромов в Приморье", - сообщил Воскресенский.
Над акваторией Японского моря в Приморье экипажи самолетов отработали поиск и слежение за подлодкой "противника" с помощью сбрасываемых гидроакустических средств поиска. Установив контакт с "вражеской" субмариной, противолодочные самолеты атаковали ее. Они провели учебное бомбометание практическими бомбами по указанным координатам.
Выполнив поставленные задачи, самолеты вернулась к постоянному месту базирования.
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19.04.2018
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