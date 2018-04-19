Корабли ТОФ на Камчатке поразили воздушные мишени переносными ЗРК
|
|
Учения Тихоокеанского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр - РИА Новости. Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России в ходе учений на Камчатке отразили атаку средств воздушного нападения условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Экипажи малых противолодочных кораблей МПК-107 и МПК-82, каждый в своём полигоне боевой подготовки, во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ совершенствовали организацию противовоздушной обороны на переходе морем", - сообщил Воскресенский.
В ходе учений нештатные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", отражая авиационный налет, поразили ракетами имитированные воздушные цели.
Также экипажи МПК провели тренировки по поиску и спасению на море и борьбе за живучесть корабля.
|
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2018 Ил-38 поразили бомбами подлодку условного противника в Японском море
20.04.2018 Во время учений на Камчатке противолодочные корабли отразили атаку условного противника
20.04.2018 Противолодочные самолеты на учениях в Приморье уничтожили бомбами "вражескую" подлодку
20.04.2018 На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли
03.04.2018 Корабли ТОФ на Дальнем Востоке выполнили более 150 боевых упражнений
29.03.2018 Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике
27.03.2018 Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота сразилась с подлодкой "противника"
27.03.2018 Корабли ТОФ выполнили учебные ракетные стрельбы по подлодке "противника"