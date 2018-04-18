Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новосибирский завод до конца года построит 10 бомбардировщиков Су-34

19.04.2018 Интерфакс-АВН 506 0
0
Понравилась новость?
 +2
Су-34
Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник: Влад Комяков / www.nsk.kp.ru

Новосибирский авиационный завод до конца 2018 года сделает еще 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34 в дополнение к четырём изготовленным, сообщил директор предприятия Сергей Смирнов.

"До конца года завод изготовит и будет готов поставить ещё 10 самолётов Су-34", - сказал С.Смирнов в среду на Едином дне приёмки военной продукции.

Он также отметил, что в феврале в Воздушно-космические силы (ВКС) поставлены два самолёта Су-34, ещё два изготовлены, прошли все виды испытаний и готовятся к отправке в войска.

"В настоящее время специалистами компании совместно с предприятиями-смежниками проводятся работы по дооборудованию самолётов Су-34 комплексом разведки, управления и связи "Стрелец". Это позволит повысить боевую эффективность при выполнении группировкой ВКС России специальных задач", - подчеркнул С.Смирнов.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стрелец
Су-34
Компании
НАЗ Чкалова

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 22:42
  • 34
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 19.04 22:20
  • 76
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 19.04 21:33
  • 5
Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко
  • 19.04 21:25
  • 5
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 19.04 21:17
  • 237
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.04 20:52
  • 1
Два плюс два
  • 19.04 20:38
  • 2
Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ
  • 19.04 19:58
  • 14
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 19.04 19:31
  • 2
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 19.04 19:15
  • 13
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 19.04 18:24
  • 1
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 19.04 18:19
  • 1
Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне
  • 19.04 18:02
  • 2
Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
  • 19.04 17:29
  • 6
Турбину положили на лопатки
  • 19.04 17:18
  • 1
СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат
другие обсуждаемые темы