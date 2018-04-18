Новосибирский завод до конца года построит 10 бомбардировщиков Су-34



Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.

Источник: Влад Комяков / www.nsk.kp.ru Прошедший ремонт на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" фронтовой бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "28 красный" (серийный номер 04-01, регистрационный номер RF-95067), потерпевший аварию на аэродроме Бутурлиновка 04.06.2015. Самолет был доставлен в ремонт на Новосибирский авиационный завод в июне 2016 года. Новосибирск, 19.02.2018.Источник: Влад Комяков / www.nsk.kp.ru

Новосибирский авиационный завод до конца 2018 года сделает еще 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34 в дополнение к четырём изготовленным, сообщил директор предприятия Сергей Смирнов.

"До конца года завод изготовит и будет готов поставить ещё 10 самолётов Су-34", - сказал С.Смирнов в среду на Едином дне приёмки военной продукции.

Он также отметил, что в феврале в Воздушно-космические силы (ВКС) поставлены два самолёта Су-34, ещё два изготовлены, прошли все виды испытаний и готовятся к отправке в войска.

"В настоящее время специалистами компании совместно с предприятиями-смежниками проводятся работы по дооборудованию самолётов Су-34 комплексом разведки, управления и связи "Стрелец". Это позволит повысить боевую эффективность при выполнении группировкой ВКС России специальных задач", - подчеркнул С.Смирнов.