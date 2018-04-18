Замминистра обороны США о технологических вызовах в военной сфере и способах борьбы с ними

13 апреля 2018 года в американском исследовательском центре Hudson Institute в Вашингтоне прошло мероприятие с участием заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам, бывшего руководителя НАСА Майкла Гриффина на тему "Восстановление стратегического преимущества США в эпоху конкуренции великих держав".

Старший научный сотрудник Hudson Institute Ребекка Хейнрикс и заместитель министра обороны США Майкл Гриффин (с) Hudson Institute

В ходе дискуссии господин Гриффин высказал мнение о том, что концепция военного паритета в целях поддержания международной безопасности и стабильности себя изжила. По его мнению, Россия и Китай, позиционируя себя в качестве оппонентов и альтернативной силы американскому влиянию, на самом деле противопоставляются действующему мировому порядку, основанному на верховенстве права. Такое положение дел является неприемлемым для тех, кто придерживается западных принципов. В этой связи единственный способ сдерживания и сохранения мира - это быть настолько сильнее противника, чтобы он сам не поверил в то, что сможет одержать победу в потенциальном конфликте. Этот подход является дорогостоящим, что отчасти объясняет высокие расходы США на военные нужды, однако он дешевле войны, которой таким образом удается избежать, отметил Гриффин.

Отдельное внимание было уделено проблеме гиперзвукового оружия. Замглавы американского военного ведомства отметил, что сегодня Соединены Штаты отстают от Китая и России в этой области, однако страна имеет возможность исправить сложившуюся ситуацию. По его словам, сбить гиперзвуковую ракету в фазе крейсерского полета относительно просто, однако гораздо более серьезной задачей является своевременное обнаружение. США в большой степени опираются на морскую компоненту проецирования своей военной силы, в частности авианосные ударные группы и подводные лодки, однако не имеют возможности разместить в мировом океане достаточное количество радиолокационных станций для надежной защиты данных объектов. Поэтому вопрос об обладании глобальным, точным и актуальным знанием о происходящем в космосе и верхних слоях атмосферы представляется критически важным.

Отвечая на вопрос об объеме инвестиций на военные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чиновник отметил, что 2% процента от продаж, которые сегодня тратят ведущие военные компании - это крайне низкий показатель для США в целом, будь то государственные или частные средства.

В завершении встречи был затронут вопрос о беспилотных летательных аппаратах. Майкл Гриффин заявил, что Соединенные Штаты в полной мере осознают серьезность данной темы и следят за происходящими изменениями, в частности за развитием технологии использования стай дронов. Он выделил две проблемные области в данном контексте: наличие достаточного количества средств уничтожения БПЛА, а также захват целей, их сопровождение и управление огнем. Если первая задача не представляет больших проблем, то решение второй требует новых подходов. Важнейшей технологией в данном направлении является искусственный интеллект, в работу над которым США сегодня направляют свои усилия.