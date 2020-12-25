"Достанется всем": что скрывают США, заявляя о "российской агрессии"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение спутниковых группировок, нейтрализация системы ПРО и удары по Земле из космоса — США снова обвиняют Россию в целенаправленной милитаризации околоземного пространства. В Пентагоне утверждают, что недавно испытанная Москвой противоракета предназначена не для перехвата ядерных боеголовок, а для поражения спутников. При этом американцы умалчивают о собственных разработках орбитального оружия. А их хватает. О подготовке Запада к развязыванию "звездных войн" — в материале РИА Новости.

Система обороны

"Стражи", как теперь официально называют военнослужащих Космического командования США, регулярно сообщают об испытательных пусках противоспутниковых ракет в России. Последний раз Минобороны США предоставляло такие данные в апреле. Всего же Вашингтон информировал о восьми тестах российской системы, "работающей по спутникам".

Очевидно, американцы имеют в виду систему противоракетной и противокосмической обороны А-235 "Нудоль", которой в Пентагоне присвоили индекс PL-19. Это одна из самых засекреченных разработок российского ВПК.

Предполагается, что "Нудоль" заменит систему противоракетной обороны А-135 "Амур", прикрывающую Москву и Центральный промышленный район. Испытания новой противоракеты начались в 2014-м на полигоне Плесецк. Главные цели для А-235 — атакующие боеголовки межконтинентальных баллистических ракет. Дальность — более полутора тысяч километров. Скорость перехватчиков достигает десяти чисел Маха.

Боеприпасы "Нудоли" классифицируются как ракеты космического назначения. По всей видимости, это и послужило поводом обвинить Россию в милитаризации космоса. Якобы PL-19, которую в США называют противоспутниковой ракетой прямого перехвата, нацелена исключительно на коммуникационные спутники, аппараты для орбитальной фотосъемки и другие космические объекты. Что, по мнению американских военных, сильно ограничивает их возможности на околоземной орбите.

Испытания новой ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль" Источник изображения: © Минобороны РФ/RT

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, США обеспокоены этой противоракетой, потому что не до конца понимают принцип действия ее головной части.

"Они знают, что у предыдущей системы А-135 была термоядерная боеголовка, которой можно отражать массовую атаку баллистических ракет, — пояснил Леонков. — "Нудоль" — более современная, бьет на высоту порядка 1600 километров. Мы не раскрываем ее боевую часть, поэтому американцы говорят, что она термоядерная. Я этого не исключаю: концепция глобального удара США предполагает массовое применение ракет, и против этого нужны системы с ядерными боеголовками".

Испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

Глобальная сеть

Американцы, делая выпады в сторону России, сами активно готовятся к боевым действиям на орбите. Недаром они всячески препятствуют международному переговорному процессу о контроле над вооружениями в космическом пространстве, предложенному Москвой и Пекином.

В ответ на угрозу, якобы исходящую от России и Китая, Пентагон разработал целую "Стратегию обороны в космосе". Основная идея: захватить и контролировать околоземную орбиту, чтобы получить стратегическое преимущество над противником. Это, по мнению авторов стратегии, откроет новые возможности в планировании и проведении боевых операций.

Пока главное оружие американцев на орбите — спутники. В последние годы в Пентагоне этому уделяют огромное внимание: активно разрабатывают как оборонительные, так и наступательные космические аппараты.

Известно, что в космосе американцы разместили основные средства управления войсками, связи и разведки. По самым скромным подсчетам, на орбите сейчас находится до тысячи их аппаратов.

Кроме того, в ближайшем будущем США рассчитывают поставить на поток производство и запуски в космос небольших дешевых спутников. Например, сообщалось о программе Агентства перспективных исследований DARPA Blackjack, в рамках которой предполагается вывести на орбиту несколько сотен малогабаритных аппаратов, связанных в единую сеть. Пентагон может использовать их в системе ПРО, а также для широкополосной связи или навигации.

До конца не ясно назначение мини-шаттла X-37B, способного долго оставаться на орбите. В последнем испытательном полете аппарат провел в космосе более двух лет. Одни специалисты уверены, что X-37В — носитель малогабаритных разведывательных спутников, которые можно выпустить над определенной точкой планеты. Другие утверждают, что на шаттле отрабатываются технологии боевых космических перехватчиков.

Американский космический беспилотник X-37B Источник изображения: © U.S. Air Force

Удары из космоса

Совершенно ясно, что не за горами день, когда Пентагон разместит над Землей настоящее ударное оружие, прикрываясь все той же "агрессией России и Китая в космосе".

Это подтверждается и успешными испытаниями противоспутниковых средств. Так, еще в середине 1980-х ракета ASM-135 ASAT, запущенная с истребителя F-15, сбила на высоте 555 километров научный спутник Solwind. А в 2008-м противоракета морского базирования SM-3 уничтожила военный спутник USA-193 на высоте 250 километров.

В последние годы, отметил Леонков, американцы заняты двумя основными видами космического вооружения: кинетическим и энергетическим. Первый предназначен для уничтожения баллистических и гиперзвуковых ракет. Например, Multiple Kill Vehicle — носитель небольших перехватчиков. На его борту размещается от шести до 20 спутников-боеголовок.

"Когда он обнаруживает старт баллистических ракет, искусственный интеллект принимает самостоятельное решение на атаку, перехватчики стартуют и уничтожают цели. Кроме того, при соответствующих корректировках это оружие может наносить удары и по наземным объектам", — уточнил эксперт.

Что касается энергетического оружия, то американские инженеры уже вовсю работают над химическим лазером космического базирования мощностью восемь мегаватт в рамках программы Space-based Lazer. Таких платформ планируется развернуть в космосе около двух десятков.

Предполагается, что лазеры будут перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, но при благоприятных условиях в ясную погоду смогут поражать и стационарные объекты на Земле.