Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прибыл в порт Коломбо
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Учебный корабль Перекоп. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота (БФ) "Перекоп" с курсантами военно-морского вуза на борту зашел с деловым визитом в порт Коломбо, сообщил в среду журналистам представитель БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Учебный корабль "Перекоп", выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, совершил деловой заход в порт Коломбо (Шри-Ланка). В иностранном порту корабль пробудет до 22 апреля. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива, продовольствия и совершит технический осмотр корабля", - сказал Мартов.
По его информации, программой делового захода предусмотрены протокольные визиты старшего похода начальника санкт-петербургского Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командира корабля капитана 2 ранга Владимира Черокова к городским властям и администрации порта Коломбо.
Двухмесячный переход "Перекопа" из Севастополя во Владивосток, начавшийся 1 апреля, осуществляется по плану главного командования ВМФ России.
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18.04.2018
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