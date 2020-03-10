Трубоукладчик «Академик Черский» идет в Европу в сопровождении российских боевых кораблей

Как сообщает веб-ресурс EurAsia Daily , российские боевые корабли сопровождают судно "Газпрома", способное достроить "Северный поток-2", из Индийского океана до Средиземного моря. Такие выводы можно сделать, если сопоставить данные навигационных порталов и сообщения Министерства обороны России. Трубоукладчик поменял курс со Шри-Ланки на Суэцкий канал, но простоял у острова несколько дней. После чего отключило передачу данных. В тот же день Шри-Ланку покинул российский боевой корабль, который направился по маршруту трубоукладчика - к Аденскому заливу, который ведет к Суэцкому каналу.

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" проекта 11540 Балтийского флота ВМФ Российской Федерации во время делового захода в Коломбо (Шри-Ланка), 04.03.2020 (с) Посольство Российской Федерации в Шри-Ланке

По данным навигационного портала Vesselfinder, трубоукладчик "Академик Черский" подошел к Шри-Ланке 3 марта и сразу поменял маршрут на Суэцкий канал. Однако судно стояло у берегов острова три дня, а 6 марта просто отключило автоматическую идентификационную систему (АИС).

Тем временем в Минобороны России заявили, что 4 марта в столицу Шри-Ланки Коломбо прибыл сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый". "За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и осуществил технический осмотр корабля. После завершения захода, который продлится до 6 марта, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту в Индийском океане", - говорилось в сообщении военного ведомства. Издание "Корабел.ру" добавило, что сторожевой корабль отправился к Аденскому заливу, у которого его ждут судно обеспечения танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий".

Отряд кораблей находится в дальнем походе с 1 октября прошлого года, когда покинул Балтийск и взял курс в Индийский океан, где принял участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", трехсторонних учениях с КНР и Ираном "Пояс морской безопасности" и в российско-японском учении антипиратской направленности. В Индийском океане СКР "Ярослав Мудрый" выполняет задачи антипиратской вахты.

А 6 марта сторожевой корабль направился по маршруту трубоукладчика в одно с ним время и боевые корабли российского флота смогут обеспечить безопасный проход судна "Газпрома" в Красное море и Суэцкий канал. Традиционно суда берут на Шри-Ланке охрану для прохода Аденского пролива, который "славится" сомалийскими пиратами, и отключают АИС, чтобы те не могли определить судно.

Примечательно, что 6 марта на Шри-Ланку прибыл большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который следовал по предыдущему маршруту "Академика Черского". В порту корабль должен был пополнить запасы воды и топлива. Для личного состава планировали организовать отдых и обзорные экскурсии по Коломбо, сообщала пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Как сообщало EADaily , Суэцкий канал также станет очередной транзитной точкой "Академика Черского" на пути в Балтийское море. Маршрут судна в Балтийское море косвенно подтверждает информация о торгах, которые проводит "Газпром флот" на электронной торговой площадке группы "Газпромбанк". Так, до конца февраля принимали заявки на поставку плакатов и символов для "Академика Черского" с доставкой в Калининградскую область. В другой закупке сообщали, что последний день зимы - крайний срок, когда "Газпром флот" ждет и предложений о поставке фланцев и отводов для трубоукладчика. В конкурсной документации уточнялось, что товары необходимо привезти к борту судна в Калининграде, но адрес может и поменяться - на Санкт-Петербург.

Блогер под именем Аслан Нахушев утверждает, что "Академик Черский" следует в Санкт-Петербург.

"Трубоукладчик пытается своим ходом начать поход в Санкт-Петербург c заходом в Калининград на один из питерских судостроительных заводов ОСК для установки сварочного и технологического оборудования известной европейской компании, победившей в тендере и имеющей собственную производственную площадку в Ленинградской области России, - написал блогер. - Также судну предстоит средний ремонт основной двигательной установки, винтовой и валовой ходовой группы, которые в условиях Находкинского СРЗ сделать невозможно".

"Академик Черский" покинул Находку после того, как на сайте государственных закупок 7 февраля появилось объявление о том, что "Газпром флот" завершил 5 февраля тендер на дооснащение трубоукладчика. В компании не сообщили имена участников, но указали, что их было три. Причем, победителем стал тот, кто подал документы 30 января, когда конкурс продлили. Ранее заявки принимали до 16 января. Будущий подрядчик предложил провести работы за 831 млн рублей - на 42 млн рублей дешевле оценочной стоимости.

В технической документации при этом уже не говорится, что работы по дооснащению будут проводиться в порту базирования - в Находке. В "Газпроме" не комментируют ситуацию.

По технической документации тендера, после дооборудования производительность судна должна составлять не менее 120−160 стыков в сутки и рассчитывается, исходя из условий круглосуточной работы четырех сварочных постов. Другими словами, судно должно укладывать в сутки от полутора до двух километров газопровода. При этом дооснащение, говорится в документации, проводится для строительства трубопровода на Киринском газоконденсатном месторождении на Сахалине, а диаметр свариваемых труб указан в 30 дюймов, тогда как для "Северного потока - 2" он составляет больше 60. В то же время "Академик Черский" является единственным из трех подходящих под строительство балтийского газопровода судов, которое имеет систему динамического позиционирования. Ее не требовал датский регулятор, однако она предусмотрена в разрешении на укладку в экономической зоне Дании в Балтийском море, чтобы во время работ не зацепили лежащие на дне еще со времен Второй мировой войны боеприпасы. Поэтому согласование с Датским энергетическим агентством в случае использования трубоукладчиков с якорным позиционированием ("Фортуна" и "Дефендер") необходимо. Минусом использования "Академика Черского" является то, что ему необходимо пройти еще дооснащение, а путь в Балтийское море займет у судна несколько месяцев.

Кроме трубоукладчиков "Академик Черский", "Фортуна" и "Дефендер", у "Газпрома", по сути, других вариантов для достройки "Северного потока - 2" может и не быть. Необходимых для укладки газопровода судов в мире немного, и судовладельцы действительно боятся американских санкций. Показательно, как швейцарская компания Allseas за несколько часов до подписания Дональдом Трампом закона с санкциями против участников проекта остановила свои трубоукладчики и в течение нескольких дней разгрузила и вывела Pioneering Spirit и Solitaire из Балтийского моря. Ранее была надежда, что в документе говорится о 30-дневном сроке на сворачивание работ, однако Минфин США сразу уточнил: месяц дается на сворачивание работ, а не на завершение. EADaily писало, что иностранные суда продолжают работы на проекте, однако они выполняют задачи, не связанные с достройкой газопровода. Например, осуществляют наброску камней.

О возможности использования "Академика Черского" говорил в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак:

"Один из вариантов - это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на допподготовку", - отмечал министр энергетики России.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", принадлежащее ООО "Газпром флот". Владивосток, 09.09.2017 (с) Ruslan Tsarik / ship-photo-roster.com