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Суд признал банкротом предприятие, выпускавшее Ан-140

19.04.2018 РИА Новости 370 0
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Самолет Ан-140-100
Построенный на ОАО «Авиакор - авиационный завод» для Морской авиации ВМФ России самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08021, заводской номер 16А011) во время первого полета. Самара, 16.03.2016.
Источник: Вячеслав Золотарев / russianplanes.net

Арбитражный суд Самарской области во вторник признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что один из участников проекта Ан-140, самарский завод "Авиакор", в июле 2017 года подал иск о банкротстве ЗАО "Совместное предприятие Международный авиационный проект-140" из-за его задолженности в размере более 196 миллионов рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре 2017 года в отношении СП была введена процедура наблюдения.

Трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, ОАО "Авиакор - авиационный завод" и Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) было подписано в августе 2003 года. Также было подписано соглашение между ХГАПП и ОАО "Авиакор - авиазавод" о создании СП "МАП-140". Эта структура занималась производством и реализацией самолетов Ан-140. Самолеты производились в Самаре.

Ан-140 - украино-российский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный АНТК "Антонов". Лайнер может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тысячи километров. Украинское предприятие "Антонов" и "Авиакор" совместно выпускали Ан-140, но летом 2015 года самарский завод остановил выпуск самолетов из-за ситуации на Украине.

ОАО "Авиакор - авиационный завод" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Основная сфера деятельности завода - строительство, ремонт, обслуживание и поставка запчастей для пассажирских самолетов Ту-154М и Ан-140. Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова - авиастроительный концерн Украины. На предприятии было разработано около 100 типов самолетов.
18.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-140
Ту-154
Компании
Авиакор
Антонов ГП

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